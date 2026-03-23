У яких містах України вимкнули опалення?

Нині триває завершення опалювального сезону, однак в деяких областях тепло відключили раніше. Про те, в яких містах і коли вимкнули опалення, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Невже тепла знову буде менше: криза на Близькому Сході загрожує газосховищам України

Хоча в Україні цьогорічний опалювальний сезон офіційно триває до 31 березня, за постановою Кабміну опалення можуть вимкнути раніше. Органи місцевої влади ухвалюють відповідне рішення, якщо середня добова температура протягом 3 днів перевищує 8 градусів тепла.

У КМДА вирішили закінчити опалювальний сезон з 24 березня. Однак це стосується житлових будинків.

Щодо соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, дитячі садочки та школи – відключатимуть від теплопостачання за заявкою керівника закладу.

Зокрема, що під час ухвалення рішення враховували погодні умови, потепління та можливість раціонального використання енергоносіїв.

Станом на 23 березня офіційних повідомлень про відключення тепла в місті – немає.

Однак за законодавством завершення опалювального сезону заплановане на 31 березня 2026 року. Тож, Львів має ще тиждень на відповідне рішення.

У місті почали завершувати опалювальний сезон найраніше в Україні, з 20 березня.

У розпорядженні міського голови йдеться про те, що середньодобова температура повітря підвищилася, тому з'явилася підстава для вимкнення теплопостачання.

Місцева влада поки не оголосила точну дату відключень тепла. Однак, як і у Львові, місто має виконати процедуру до 31 березня.

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомляв, що опалювальний сезон у Харкові завершиться, коли настане стабільне потепління.

Нині котельні працюють в дискретному режимі. Тобто коли стає тепліше – подача тепла в оселі зменшується. Так вдається економити газ. Однак про повне припинення теплопостачання поки не йдеться.

Де ще відключили опалення?

23 березня опалювальний сезон завершили в Кривому Розі та Херсоні. Водночас відомо, що в цей день Луцьк ухвалив рішення про припинення подачі тепла через потепління.

24 березня опалення почнуть вимикати в Миколаєві.

Як пройшов опалювальний сезон 2025 – 2026 років?

  • За рішенням Кабінету міністрів опалення в домівках українців мали вмикати з 1 листопада 2025 року. Однак незабаром почалися масовані обстріли Росії з прицілом на енергетику. Внаслідок цього українці залишалися не лише без світла, а й без тепла. Чи не найбільше страждали Київ та Харків.

  • У столиці в сильні морози без тепла були тисячі будинків. А деякі оселі в Дарницькому та Дніпровському районах до кінця зими так і не отримали теплопостачання. Причиною цього є критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

  • Раніше міністр енергетики Денис Шминаль повідомляв, що Україна пройшла найтяжчу зиму в історії. А щоб не допустити подібного – підготовка до опалювального сезону 2026 – 2027 років стартує вже зараз. Зокрема на енергетику виділили понад 12 мільярдів гривень.