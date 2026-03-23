У яких містах України вимкнули опалення?

Нині триває завершення опалювального сезону, однак в деяких областях тепло відключили раніше. Про те, в яких містах і коли вимкнули опалення, розповідає 24 Канал.

Хоча в Україні цьогорічний опалювальний сезон офіційно триває до 31 березня, за постановою Кабміну опалення можуть вимкнути раніше. Органи місцевої влади ухвалюють відповідне рішення, якщо середня добова температура протягом 3 днів перевищує 8 градусів тепла.

Що з опаленням у Києві?

У КМДА вирішили закінчити опалювальний сезон з 24 березня. Однак це стосується житлових будинків.

Щодо соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, дитячі садочки та школи – відключатимуть від теплопостачання за заявкою керівника закладу.

Зокрема, що під час ухвалення рішення враховували погодні умови, потепління та можливість раціонального використання енергоносіїв.

Коли у Львові припинять теплопостачання?

Станом на 23 березня офіційних повідомлень про відключення тепла в місті – немає.

Однак за законодавством завершення опалювального сезону заплановане на 31 березня 2026 року. Тож, Львів має ще тиждень на відповідне рішення.

Відколи без тепла Дніпро?

У місті почали завершувати опалювальний сезон найраніше в Україні, з 20 березня.

У розпорядженні міського голови йдеться про те, що середньодобова температура повітря підвищилася, тому з'явилася підстава для вимкнення теплопостачання.

Яка ситуація з опаленням в Одесі?

Місцева влада поки не оголосила точну дату відключень тепла. Однак, як і у Львові, місто має виконати процедуру до 31 березня.

Як обмежили тепло в Харкові?

Раніше мер міста Ігор Терехов повідомляв, що опалювальний сезон у Харкові завершиться, коли настане стабільне потепління.

Нині котельні працюють в дискретному режимі. Тобто коли стає тепліше – подача тепла в оселі зменшується. Так вдається економити газ. Однак про повне припинення теплопостачання поки не йдеться.

Де ще відключили опалення?

23 березня опалювальний сезон завершили в Кривому Розі та Херсоні. Водночас відомо, що в цей день Луцьк ухвалив рішення про припинення подачі тепла через потепління.

24 березня опалення почнуть вимикати в Миколаєві.

