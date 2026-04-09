Де зафіксовані нові знеструмлення?

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та бойових дій частина споживачів у шести регіонах України тимчасово знеструмлена повідомляє Міненерго.

Дивіться також Українці знову житимуть із відключеннями світла: які рішення влади поглиблюють дефіцит

Без електропостачання залишилися жителі:

у Дніпропетровській;

Запорізькій;

Донецькій;

Харківській;

Сумській;

та Одеській області.

Аварійні бригади вже почали відновлювальні роботи у тих районах де це дозволяють безпекові умови.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово

– наголосили у відомстві.

Важливо! Водночас негода також додала роботи ремонтникам. Через погіршення погодних умов без світла залишилися споживачі на Київщині. На місцях пошкоджень також працюють аварійно-ремонтні бригади.

Які відключення світла діють?

Через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі України залишається складною. Тому енергетики змушені обмежувати електропостачання 9 квітня по всій країні.

Графіки погодинних відключень для всіх споживачів діятимуть з 07:00 до 22:00 години;

години; Для промисловості застосовують графіки обмеження потужності – з 07:00 до 23:00 години.

Важливо! Дізнатися час і тривалість відключень світла за своєю адресою українці можуть на офіційних сайтах чи сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Водночас споживання електроенергії у четвер в Україні зростає, повідомили в Укренерго.

На ранок рівень споживання зріс майже на 5% порівняно з середою. Серед причин називають холодну погоду, яка тримається по всій Україні.

Також у більшості регіонів погода залишається хмарною, тому побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно. Відповідно українці споживають більше електрики із загальної системи.

Енергетики закликають врахувати ситуацію в енергосистемі та ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби, а особливо у години пікового навантаження.

Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно,

– говорять в Укренерго.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитися впродовж доби. Зміни має оприлюднювати обленерго у регіонах на своїх офіційних ресурсах.

Чому українцям радять вже готуватися до наступної зими?