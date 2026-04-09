Где зафиксированы новые обесточивания?
Вследствие российских атак на объекты энергетической инфраструктуры и боевых действий часть потребителей в шести регионах Украины временно обесточена сообщает Минэнерго.
Без электроснабжения остались жители:
- в Днепропетровской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Сумской;
- и Одесской области.
Аварийные бригады уже начали восстановительные работы в тех районах, где это позволяют условия безопасности.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно
– отметили в ведомстве.
Важно! В то же время непогода также добавила работы ремонтникам. Из-за ухудшения погодных условий без света остались потребители в Киевской области. На местах повреждений также работают аварийно-ремонтные бригады.
Какие отключения света действуют?
Из-за последствий российских обстрелов ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Поэтому энергетики вынуждены ограничивать электроснабжение 9 апреля по всей стране.
- Графики почасовых отключений для всех потребителей будут действовать с 07:00 до 22:00 часа;
- Для промышленности применяют графики ограничения мощности – с 07:00 до 23:00 часов.
Важно! Узнать время и продолжительность отключений света по своему адресу украинцы могут на официальных сайтах или страницах в соцсетях облэнерго в своем регионе.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
В то же время потребление электроэнергии в четверг в Украине растет, сообщили в Укрэнерго.
На утро уровень потребления вырос почти на 5% по сравнению со средой. Среди причин называют холодную погоду, которая держится по всей Украине.
Также в большинстве регионов погода остается облачной, поэтому бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно. Соответственно украинцы потребляют больше электричества из общей системы.
Энергетики призывают учесть ситуацию в энергосистеме и экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток, а особенно в часы пиковой нагрузки.
Пожалуйста, максимально ограничьте пользование электроприборами в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. Не включайте в этот период несколько мощных приборов одновременно,
– говорят в Укрэнерго.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток. Изменения должны обнародовать облэнерго в регионах на своих официальных ресурсах.
Почему украинцам советуют уже готовиться к следующей зиме?
Украинцам уже сейчас советуют не откладывать подготовку к следующей зиме. Как пояснил в эфире 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев, такая осторожность вполне оправдана. По его словам, угроза новых атак со стороны России по энергетической инфраструктуре сохраняется, поэтому перебои с электроснабжением остаются вероятными.
В связи с этим украинцам стоит заранее позаботиться о собственной энергоустойчивости – обновить бытовую технику по возможности на более энергосберегающую, утеплить жилье и рассмотреть варианты автономного питания, в частности аккумуляторы или системы накопления энергии.
В то же время заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса предупредил, что со временем российская армия может изменить приоритеты своих ударов. Среди потенциальных целей он назвал объекты энергетики, распределенной генерации, системы водоснабжения и транспортную инфраструктуру.