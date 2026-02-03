Детали сообщает 24 Канал.

Какими будут отключения света в Одессе и области 3 февраля?

По команде Укрэнерго, в Одесской области будут снова действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Света не будет от 2 до 3 раз в сутки.

В то же время Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесщины до сих пор продолжаются экстренные отключения.



Как будут выключать свет в Одессе 3 февраля / ДТЭК



Как узнать, когда в Одессе выключат свет?

Если вы хотите узнать, есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения или ознакомиться с графиком почасовых отключений (ГПВ), это можно сделать на сайте ДТЭК . Для этого нужно лишь указать свой адрес в соответствующих окошках.

В ДТЭК также отмечают, что стоит экономно использовать электроэнергию.

Экономно потребляйте электроэнергию: это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений,

– отметили в компании.