Почему Украина может вернуться к графикам отключений света?

Как объяснил в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев, дефицит электроэнергии вследствие российских обстрелов в Украине сохраняется. Зимой, чтобы улучшить ситуацию и стимулировать импорт из ЕС, ценовые ограничения на ее закупку ослабили, однако в апреле вернулись к предыдущим.

В Украине действуют прайс-кэпы – государственные ограничения максимальной и минимальной цены на электроэнергию, выше или ниже которых торговать на определенных рынках запрещено. Их устанавливает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

7 апреля состоялось ее заседание, где утвердили возвращение к более жестким прайс-кэпам, которые временно отменяли с 18 января до 31 марта. Эффект от возобновления ограничений стал заметным уже с 1 апреля, когда рынок автоматически вернулся к предыдущим уровням предельных цен и в энергосистеме возник дефицит.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Почему-то в НКРЭКУ решили, что проблемы, которые присутствовали на рынке электрической энергии во время отопительного сезона, завершатся 31 марта. Возобновление ограничений сразу отразилось на балансе. На следующий день Укрэнерго сообщило о том, что вынуждено возобновить графики почасовых отключений света на всей территории Украины. Это означает, что генерации сейчас еще недостаточно для того, чтобы обеспечить всех потребителей электрической энергии в достаточном количестве.

По мнению эксперта, любые ограничения, в частности необоснованные, препятствуют нормальному функционированию рынка электрической энергии.

По словам Геннадия Рябцева, ущерб наносят не только возвращение к более жестким прайс-кепам, но и отмена льготных условий поставки газа для теплокоммунэнерго. Из-за этого предприятия вне прифронтовых регионов остановили производство электроэнергии когенерационными установками, и сеть потеряла сотни мегаватт генерации.

Взять больше электрической энергии по импорту нельзя, потому что существуют ограничения, и работать когенерационным установкам, которые производят электрическую энергию, также невозможно, потому что в таком случае они потеряют возможность получать газ по специальным обязанностям в следующем отопительном сезоне,

– говорит Геннадий Рябцев.

По оценке эксперта, речь идет о полгигаватта потерянной распределенной генерации.

В итоге оба приведенные факторы привели к появлению на рынке дополнительного дефицита электроэнергии. Непредсказуемое же государственное регулирование будет тормозить деятельность инвесторов.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко также говорит, что снижение прайс-кепов с 1 апреля приведет к возвращение к графикам отключений света. Это возможно, поскольку низкие предельные цены в условиях дефицита будут ограничивать импорт электроэнергии, а также сделают газовую генерацию нерентабельной.

Никто не будет покупать электроэнергию на рынке ЕС себе в убыток, когда там она неестественным образом делается дешевле чем в Украине в дефицитные часы,

– отмечает эксперт.

По мнению Владимира Омельченко, жесткие ценовые ограничения приведут к усилению отключений в летнюю жару и в пиковый период ремонтов блоков атомных электростанций.

Как менялись предельные цены на рынке электроэнергии?

В январе 2026 года Нацрегулятор повысил прайс-кэпы, то есть максимальные предельные цены на закупку электроэнергии, чтобы стимулировать импорт из Европейского Союза и украинских производителей. В условиях энергетического террора со стороны России это позволяло улучшать ситуацию с отключениями в энергосистеме.

До апреля ценовые ограничения не зависели от времени суток, а только от рынка:

15 тысяч гривен за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке;

за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке; 16 тысяч гривен за мегаватт-час – балансирующем рынке.

Эти прайс-кэпы действовали до 31 марта, а с 1 апреля рынок вернулся к предыдущим. На заседании 7 апреля Нацрегулятор утвердил их, отменив свое январское постановление.

Итак максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке составляют:

5,6 тысячи гривен за мегаватт-час с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00;

за мегаватт-час с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00; 6,9 тысячи гривен за мегаватт-час с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00;

за мегаватт-час с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00; 15 тысяч гривен за мегаватт-час с 17:00 до 23:00.

На балансирующем рынке максимальные предельные цены определены на уровне:

6,6 тысячи гривен за мегаватт-час с 00:00 до 07:00;

за мегаватт-час с 00:00 до 07:00; 8 тысяч 250 гривен за мегаватт-час с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00;

за мегаватт-час с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00; 16 тысяч гривен за мегаватт-час с 17:00 до 23:00.

Обратите внимание! Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, что возвращение к предыдущим предельным ценам на электроэнергию для небытовых потребителей препятствует в большинство часов суток как импорту из ЕС, так и работе распределенной генерации на газе. Учитывая это, 3 апреля ограничивали электроснабжение для населения и промышленности.

Как возвращение к более жестким прайс-кэпам повлияло на импорт?

Укрэнерго в письме к Нацрегулятору сообщило о том, что 1 апреля в Украине произошло существенное снижение объемов импорта электроэнергии из Европы, которое совпало с возвращением к более жестким ограничениям цен.

Учитывая это, импорт стал экономически невыгодным для трейдеров, поэтому его резко сократили, что сразу создало дефицит в украинской энергосистеме. По данным Укрэнерго, падение уровня импорта 1 апреля от среднего за последние 7 дней марта составило 57,7%.

Также в НКРЭКУ поступало обращение от АО "Оператор рынка" с сообщением о том, что 1 апреля на рынке "на сутки вперед" цены часто упирались в установленные ограничения, которые действовали до 31 марта.

Например, в 20,8% часов суток электроэнергию продавали по максимально возможной цене, а в 45,8% часов она была очень близкой к максимуму. Из-за этого объем коммерческого импорта на территорию Украины уменьшился примерно на 47% по сравнению с последними сутками марта.

В обоих обращениях говорилось о необходимости пересмотра предельных цен на рынках до уровня, который позволил бы импортировать электроэнергию в больших объемах и удовлетворять спрос потребителей в Украине.

Что говорят в НКРЭКУ об уровне прайс-кепов?

Председатель НКРЭКУ Юрий Власенко на заседании комиссии сообщил, что предельные цены на электроэнергию не являются причиной дефицита электроэнергии в Украине. По его словам, на это повлияли другие факторы:

отмена правительством льготной цены на газ для теплоэнерго и обязательства крупнейших государственных компаний импортировать не менее 50% электроэнергии;

преждевременный вывод в ремонт некоторого генерирующего оборудования.

На заседании комиссия поддержала постановление, в которые прайс-кэпы прописаны на уровне до январского повышения. В то же время председатель НКРЭКУ заявил, что Нацрегулятор инициирует пересмотр предельных цен и ожидает предложений от участников рынка.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?