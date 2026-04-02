Об этом сообщило Укрэнерго.
Читайте также Кредит под 0% для подготовки к блэкаутам: как получить деньги на генераторы и не только
Когда будут выключать свет 3 апреля?
В пятницу, 3 апреля, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
З 07:00 до 11:00 также будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
По словам энергетиков, причиной применения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,
– говорится в сообщении Укрэнерго.
Украинцев также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Враг бьет по энергетике: последние новости
Ночью и днем 1 апреля российские войска совершили массированную атаку БПЛА по Украине. В Минэнерго сообщали, что часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях временно остались без электричества.
В то же время самой сложной была ситуация на Сумщине. Значительное количество населенных пунктов в регионе обесточено, и причиной этого является поврежденное оборудование.
Впоследствии российские дроны также ударили по Прикарпатью. Наибольшие последствия претерпел Коломыйский район. Там из-за вражеской атаки было временно обесточено около 11 тысяч абонентов.