Про це повідомило Укренерго.

Коли вимикатимуть світло 3 квітня?

У п'ятницю, 3 квітня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

З 07:00 до 11:00 також діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

За словами енергетиків, причиною застосування обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,

– йдеться в повідомленні Укренерго.

Українців також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.

