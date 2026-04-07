Что известно о ситуации в энергосистеме 7 апреля?
Энергетики активно работают, чтобы вернуть электроснабжение для всех абонентов, о чем сообщили в Минэнерго.
Сейчас обесточивание происходят в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Однако на ситуацию со светом повлияла также и непогода. В связи с погодными условиями без электроснабжения остаются более 170 населенных пунктов в таких областях:
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Тернопольской;
- Полтавской;
- Хмельницкой.
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением света.
Важно! В то же время во вторник, 7 апреля, применение ограничений не прогнозируется.
Но сегодня есть потребность в экономном энергопотреблении во всех регионах Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00 и не включайте несколько таких приборов одновременно,
– говорится в сообщении.
В то же время ситуация в украинской энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам посоветовали пристально следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в социальных сетях оператора системы распределения (облэнерго).
Напомним! Следить за сообщениями действительно важно. Например, в понедельник, 6 апреля, были применены аварийные отключения света в столице, о чем сообщили в ДТЭК. Однако в Укрэнерго отметили, что такой тип отключения применяли еще в некоторых регионах – на фоне тяжелой ситуации в энергосистеме из-за российских обстрелов.
Что еще следует знать о ситуации со светом?
- Отключения электроэнергии скоро могут вернуться в Украину. Причиной этого является дождливая и ветреная погода.
- Однако это будет касаться не всех регионов. Кроме того, отключения будут длиться только 3 – 4 часа.
- Также не следует забывать о ремонте на АЭС. И с июня это будет еще более "ощутимым".