Что известно о ситуации в энергосистеме 7 апреля?

Энергетики активно работают, чтобы вернуть электроснабжение для всех абонентов, о чем сообщили в Минэнерго.

Сейчас обесточивание происходят в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Однако на ситуацию со светом повлияла также и непогода. В связи с погодными условиями без электроснабжения остаются более 170 населенных пунктов в таких областях:

Днепропетровской;

Житомирской;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Тернопольской;

Полтавской;

Хмельницкой.

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением света.

Важно! В то же время во вторник, 7 апреля, применение ограничений не прогнозируется.

Но сегодня есть потребность в экономном энергопотреблении во всех регионах Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00 и не включайте несколько таких приборов одновременно,

– говорится в сообщении.

В то же время ситуация в украинской энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам посоветовали пристально следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в социальных сетях оператора системы распределения (облэнерго).

Напомним! Следить за сообщениями действительно важно. Например, в понедельник, 6 апреля, были применены аварийные отключения света в столице, о чем сообщили в ДТЭК. Однако в Укрэнерго отметили, что такой тип отключения применяли еще в некоторых регионах – на фоне тяжелой ситуации в энергосистеме из-за российских обстрелов.

