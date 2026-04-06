Об этом сообщили в ДТЭК.

Действуют ли графики отключений?

В ДТЭК 6 апреля заявили о применении экстренных отключений света в Киеве. Их ввели по команде Укрэнерго. Во время них не действуют графики стабилизационных отключений.

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему,

– добавили в компании.

Следует отметить, что при действии экстренных обесточений невозможно спрогнозировать, когда исчезнет и появится свет.

В то же время в Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения действуют в нескольких регионах Украины. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме в результате российских атак. Повременные графики вернут после ее стабилизации.

Важно! В ДТЭК добавили, что будут информировать об изменениях в своем телеграмм-канале.

