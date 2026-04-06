Об этом сообщили в ДТЭК.
Действуют ли графики отключений?
В ДТЭК 6 апреля заявили о применении экстренных отключений света в Киеве. Их ввели по команде Укрэнерго. Во время них не действуют графики стабилизационных отключений.
Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему,
– добавили в компании.
Следует отметить, что при действии экстренных обесточений невозможно спрогнозировать, когда исчезнет и появится свет.
В то же время в Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения действуют в нескольких регионах Украины. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме в результате российских атак. Повременные графики вернут после ее стабилизации.
Важно! В ДТЭК добавили, что будут информировать об изменениях в своем телеграмм-канале.
Россия продолжает атаки на энергетику
В результате российского обстрела Славутича без света 6 апреля осталась 21 тысяча жителей. Критическая инфраструктура работает на резервном питании. В городе работают пункты несокрушимости.
Также под атакой находилась энергетика Черниговщины. Из-за повреждений энергообъектов более 350 тысяч абонентов были обесточены.