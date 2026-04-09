Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький пояснив 24 Каналу, що НКРЕКП досі залишається під впливом ексміністра Германа Галущенка.

Чому знову ввели черги відключення світла?

Два основних джерела електроенергії – імпорт з Європи та газова генерація – не працюють повноцінно, тому що регулятор встановив занадто низькі максимальні ціни на електроенергію для промисловості та бізнесу.

Виробники та імпортери не можуть продавати електроенергію з прибутком через високі витрати на газ, тому просто не постачають її на ринок, що створює штучний дефіцит електроенергії.

Проблема не в нестачі ресурсів, а в неправильному регулюванні цін. Газова генерація фізично є, але не працює через занизькі регульовані ціни. Це рукотворна проблема, якої могло б не бути. Регулярні відключення – це небажання приймати конкретні рішення на ринку електроенергії,

– сказав Кудрицький.

З 1 квітня регулятор адміністративно занизив ціни на електроенергію для промисловості та бізнесу, і європейська електроенергія та газова генерація коштують 7,50 гривень за кВт·год. Проте промисловість змушена переходити на дизель-генератори по 20 гривень за кВт·год. За словами експерта, дефіцит, створений неправильним регулюванням, шкодить всім: і виробникам, і споживачам.

Чому досі не перевантажили НКРЕКП?

НКРЕКП не змінилися з часів Міндічгейту. Керівництво комісії складається з експідлеглих колишнього міністра енергетики Глущенка, які були делеговані туди під його впливом. Деякі члени комісії фігурують на плівках Міндіча як люди, які отримували незаконні виплати від злочинної організації, але комісія так і не була перезавантажена,

– пояснив Кудрицький.

За словами експерта, народні депутати ініціювали законопроєкт про перезавантаження НКРЕКП через конкурс, але він не розглядається в пріоритетному порядку через позицію президента на його офісу.

"Ці люди не здатні самостійно приймати рішення – вони звикли узгоджувати все з урядом та президентом. Вони політично заангажовані, а не незалежні, тому через їх бездіяльність та неправильно встановленні ціни весь енергетичний ринок паралізований відключеннями. Це ручне управління", – наголосив Кудрицький.

Зверніть увагу! Експерт з енергетики Геннадій Рябцев сказав, що окупанти всіляко намагаються зашкодити українській енергетиці. Тому вже зараз варто почати підготовку до наступної зими, щоб бути менш залежним від рішень держави. Він радить купувати більш енергоефективну техніку, утепляти приміщення та купити автономні джерела живлення.

