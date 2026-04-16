Кто может платить по льготному тарифу?

Речь идет об украинцах, которые официально используют электроэнергию для отопления домов и квартир. До конца апреля они еще могут платить по льготному тарифу, пишет Судебно-юридическая газета.

Владельцы электроотопления во время отопительного сезона могут платить за электричество по цене 2,64 гривны за киловатт-час.

Однако "зимний" тариф имеет ограничения – объем потребления электроэнергии не должен превышать лимит в 2 тысячи киловатт-часов в месяц:

до этого предела потребители с электроотоплением платят 2,64 гривны за киловатт;

после превышения нормы – 4,32 гривны за киловатт-час.

Как платить за свет с 1 мая?

Уже с 1 мая тарифная модель изменится. Отопительный сезон подходит к концу, а с ним и льготы для населения.

Со следующего месяца украинцы с электроотоплением будут платить по-новому. Для всех бытовых потребителей будет действовать единая цена на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час.

Заметьте! Объемы потребленной электроэнергии с мая не будут влиять на стоимость киловатта. Счета за свет будут формировать исключительно по показаниям счетчика.

Как сэкономить на свете в мае?

Впрочем, у украинцев есть возможность сэкономить на платежках за электроэнергию. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

Такой прибор позволит платить за свет, потребленный ночью, только 50% от тарифа.

Двухзонный счетчик распределяет использование электроэнергии, поэтому и платить за него нужно по разной стоимости:

за потребление с 7 до 23 часов – 4,32 гривны и за киловатт-час;

и за киловатт-час; за потребление с 23 до 7 часов – 2,16 гривны за киловатт-час.

По подсчетам ДТЭК Киевские электросети, экономия с использованием счетчика "день – ночь" составляет:

при общем месячном потреблении 200 киловатт-часов – 79 гривен;

при потреблении 500 киловатт-часов – 198 гривен;

при потреблении 800 киловатт-часов – 317 гривен.

Важно! Если пользоваться энергоемкой техникой именно ночью, экономия будет еще больше.

Когда передавать показания счетчика?