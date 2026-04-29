Какой будет цена на свет в Украине?

Она составит 4,32 гривны за киловатт-час, о чем сообщила премьер Юлия Свириденко.

Политик объяснила: это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются в дальнейшем без изменений. Таким образом, власти страны хотят поддержать домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла. Речь идет о домах и квартирах с электроотоплением, а также многоквартирные дома, которые не подключены к газоснабжению или систем централизованного или автономного теплоснабжения.

В период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час за потребление до 2 тысяч киловатт-час в месяц.

А за потребление сверх этого объема цена – 4,32 гривны за киловатт-час.

Таким образом уменьшаем финансовую нагрузку на семьи,

– отметила Свириденко.

Сколько будет платить за свет бизнес?

Напомним, что еще 23 апреля приняли решение о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии – на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке. Об этом сообщили на сайте НКРЭКУ.

Таким образом, изменились цены на электроэнергию для бизнеса. Согласно информации, уже с 1 мая 2026 года устанавливаются такие предельные цены:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке: максимальная – 15 тысяч гривен/мегаватт-час, минимальная – 10 гривен/мегаватт-час;

на балансирующем рынке: максимальная – 17 тысяч гривен/мегаватт-час, минимальная – 0,01 гривен/мегаватт-час.

Заметьте! На сайте НКРЭКУ сообщили, что пересмотр цен должен не только создать условия для стабильной работы рынка, но и повысить заинтересованность импортеров в поставках электроэнергии.

Что еще следует знать о коммунальных тарифах?

Пока нет точной информации о стоимости газа в Украине для населения после 30 апреля. Однако Юлия Свириденко ранее анонсировала, что увеличивать цену не планируют. Она объяснила, что государство в дальнейшем будет обеспечивать поддержку людей в сложный период. Однако для бизнеса будут последовательно двигаться в направлении либерализации цен.

В то же время тариф Нафтогаза сейчас составляет 7,96 гривны за кубометр. А клиентами компании является большинство населения страны.

Относительно цены на водоснабжение: каждый регион имеет собственные тарифы. Это зависит в частности от водоканала.

Но Юлия Свириденко заявляла, что и эти цены должны оставаться на действующем уровне. Она уверена, что рост тарифов только увеличит финансовое давление на украинцев в условиях войны.