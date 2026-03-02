Будет ли предоставляться субсидия в марте?

Субсидия в марте будет предоставляться гражданам, имеющим на нее право, сообщает ПФУ.

Нужно понимать, что субсидия рассчитывается на весь отопительный сезон. Этот период длится с 16 октября до 15 апреля. Соответственно, в марте ее размер не изменится.

Стоит заметить, что:

большинству украинцев субсидию пересчитали автоматически;

в частности, ее пересчитали для домохозяйств, где летом предоставлялась нулевая помощь.

При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025 – 2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года,

– указывает Пенсионный фонд.

Субсидия предоставляется именно тем гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать ЖКУ. То есть, у таких людей слишком низкий уровень дохода, чтобы покрывать эти расходы, сообщает Министерство социальной политики Украины.

Обратите внимание! Субсидию назначают домохозяйствам, у которых расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж. Этот показатель определяется индивидуально.

Почему могут отменить субсидию в марте?