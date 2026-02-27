Что не так с платежками за электроэнергию?

О том, какие суммы за свет начисляют в квитанции, рассказал в эфире Новини.Live Сергей Коваленко.

Директор компании Yasno объяснил, что платежки за свет имеет две составляющие. Это фиксированная цена от государства на уровне 4,32 гривны за киловатт. А также – цифры со счетчика в доме. Так, если умножить показатели на тариф – получим сумму из квитанций за электроэнергию.

Однако есть понятие "отложенного потребления", из-за которого даже с отключениями света квитанция будет больше.

Например, у меня нет света по 12 часов каждый день, но я привык стирать вещи трижды в неделю. То, что света нет 12 – 15 часов, не означает, что я не буду стирать свои вещи. Я называю это смещением потребления. Люди используют те или иные приборы, и когда у них нет света - это не означает, что они их не используют в другие времена,

– сказал Коваленко.

То есть отключение света могут никак не повлиять на показатели в платежках, ведь часто люди используют электроэнергию в тех же объемах только в другое время суток или недели.

В то же время гендиректор Yasno напомнил, что важно передавать показатели со счетчиков, чтобы избежать ситуаций с заоблачными суммами в квитанциях.

В таком случае надо передать реальные показатели, и в следующий цикл это пересчитается, и здесь нет никакой проблемы – система ежемесячно все перечисляет,

– отметил Коваленко.

Поэтому прежде всего нужно индивидуально следить за собственными показателями на счетчике и проанализировать использование электроэнергии в промежутки, когда дома появляется свет. Так удастся избежать недоразумений.

Что предусматривает закон?

В комментарии для "Телеграфа" директор Юридической компании "Таций и Партнеры" Дарья Косинова рассказала, что по постановлению Кабмина есть правило, что уменьшает плату за услуги, которые не предоставили вообще или частично. Также положение можно применить к коммунальным услугам, которые предоставлялись в ненадлежащем качестве. То есть все это касается периода, когда Украина жила в блэкауте.

В то же время в соответствии с постановлением, исполнители услуг делают перерасчет самостоятельно. Даже если пользователь не обращается с отдельной просьбой об этом. Однако возможность инициировать процесс через заявление – тоже есть. Как отметила эксперт, перерасчет производится в течение месяца после окончания расчетного периода или после признания претензии исполнителем.

Что известно об отключении света в Киеве?

Сейчас в Киеве действуют индивидуальные отключения света, которые создали временно. В частности такой подход позволяет стабилизировать ситуацию для тех домов, куда до сих пор не вернули отопление. В то же время Коваленко отметил, что столица может вернуться к привычным графикам не раньше апреля.

Аналогичную ситуацию комментировал мэр города Виталий Кличко. Он отметил, что вернуть Киев к привычным графикам невозможно. Причина – регулярные атаки врага на энергетическую инфраструктуру Киева и области.