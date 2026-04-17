Кому потрібно подати заяву на отримання субсидії?
Для частини споживачів надання субсидій продовжать автоматично, повідомляє ПФУ.
Для того, щоб субсидію нарахували з початку неопалювального періоду, окремим категоріям громадян необхідно подати заяву до кінця червня. В іншому разі субсидію нараховуватимуть із місяця звернення,
– вказує ПФУ.
В якому випадку необхідно подати заяву:
- якщо субсидія надається на орендне житло;
- кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, менша ніж кількість зареєстрованих;
- розмір субсидії був нульовий;
Важливо! Також заяву доведеться подати, якщо у складі домогосподарства є ВПО і такі особи отримують субсидію за адресою, що відрізняється від місця реєстрації.
Зауважимо, у деяких випадках субсидія не скасовується, а просто стає нульова. В майбутньому вона може змінитись під впливом обставин.
Розглянемо на прикладі. Інколи домогосподарство може отримувати велику субсидію взимку, а влітку ця допомога стає нульова.
Якщо за результатами проведеного розрахунку розмір (різниця) має нульове або від'ємне значення, субсидія складає 0 гривень. Це означає, що розміри сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу,
– вказує Пенсійний фонд.
Що ще важливо знати про субсидію зараз?
Дізнатися чи перепризначена субсидія можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Зауважимо, у повідомленні Пенсійного фонду не тільки вказано рішення. Також там є розмір допомоги та, у разі відмови – причина.
Ви можете подати заяву на призначення чи перепризначення субсидії онлайн або особисто. Наприклад, через сервіси ПФУ або Дію.