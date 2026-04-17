Кому потрібно подати заяву на отримання субсидії?

Для частини споживачів надання субсидій продовжать автоматично, повідомляє ПФУ.

Для того, щоб субсидію нарахували з початку неопалювального періоду, окремим категоріям громадян необхідно подати заяву до кінця червня. В іншому разі субсидію нараховуватимуть із місяця звернення,

– вказує ПФУ.

В якому випадку необхідно подати заяву:

якщо субсидія надається на орендне житло;

кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, менша ніж кількість зареєстрованих;

розмір субсидії був нульовий;

Важливо! Також заяву доведеться подати, якщо у складі домогосподарства є ВПО і такі особи отримують субсидію за адресою, що відрізняється від місця реєстрації.

Зауважимо, у деяких випадках субсидія не скасовується, а просто стає нульова. В майбутньому вона може змінитись під впливом обставин.

Розглянемо на прикладі. Інколи домогосподарство може отримувати велику субсидію взимку, а влітку ця допомога стає нульова.

Якщо за результатами проведеного розрахунку розмір (різниця) має нульове або від'ємне значення, субсидія складає 0 гривень. Це означає, що розміри сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу,

– вказує Пенсійний фонд.

Що ще важливо знати про субсидію зараз?