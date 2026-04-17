Кому нужно подать заявление на получение субсидии?

Для части потребителей предоставление субсидий продлят автоматически, сообщает ПФУ.

Для того, чтобы субсидию начислили с начала неотапливаемого периода, отдельным категориям граждан необходимо подать заявление до конца июня. В противном случае субсидию будут начислять с месяца обращения,

– указывает ПФУ.

В каком случае необходимо подать заявление:

если субсидия предоставляется на арендное жилье;

количество лиц, проживающих в домохозяйстве, меньше чем количество зарегистрированных;

размер субсидии был нулевой;

Важно! Также заявление придется подать, если в составе домохозяйства есть ВПЛ и такие лица получают субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации.

Заметим, в некоторых случаях субсидия не отменяется, а просто становится нулевой. В будущем она может измениться под влиянием обстоятельств.

Рассмотрим на примере. Иногда домохозяйство может получать большую субсидию зимой, а летом эта помощь становится нулевой.

Если по результатам проведенного расчета размер (разница) имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия составляет 0 гривен. Это означает, что размеры сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа,

– указывает Пенсионный фонд.

