Кому нужно подать заявление на получение субсидии?
Для части потребителей предоставление субсидий продлят автоматически, сообщает ПФУ.
Для того, чтобы субсидию начислили с начала неотапливаемого периода, отдельным категориям граждан необходимо подать заявление до конца июня. В противном случае субсидию будут начислять с месяца обращения,
– указывает ПФУ.
В каком случае необходимо подать заявление:
- если субсидия предоставляется на арендное жилье;
- количество лиц, проживающих в домохозяйстве, меньше чем количество зарегистрированных;
- размер субсидии был нулевой;
Важно! Также заявление придется подать, если в составе домохозяйства есть ВПЛ и такие лица получают субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации.
Заметим, в некоторых случаях субсидия не отменяется, а просто становится нулевой. В будущем она может измениться под влиянием обстоятельств.
Рассмотрим на примере. Иногда домохозяйство может получать большую субсидию зимой, а летом эта помощь становится нулевой.
Если по результатам проведенного расчета размер (разница) имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия составляет 0 гривен. Это означает, что размеры сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа,
– указывает Пенсионный фонд.
Что еще важно знать о субсидии сейчас?
Узнать переназначена ли субсидия можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ. Заметим, в сообщении Пенсионного фонда не только указано решение. Также там есть размер помощи и, в случае отказа – причина.
Вы можете подать заявление на назначение или переназначение субсидии онлайн или лично. Например, через сервисы ПФУ или Дию.