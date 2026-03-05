Які громади пройшли до наступного етапу проєкту?

На участь у програмі подали заявки 25 територіальних громад з різних регіонів України. Після першого етапу оцінювання експертна комісія відібрала вісім учасників, які продовжать роботу над проєктом, повідомило Міністерство розвитку громад.

Серед них – Львівська, Житомирська, Полтавська, Миколаївська, Кременчуцька, Бучанська, Обухівська та Дрогобицька громади. Тепер вони мають підготувати детальні пропозиції щодо майбутнього будівництва житла.

Під час відбору оцінювали кілька критеріїв:

чи має громада земельну ділянку під забудову;

наскільки розвинена поруч інфраструктура;

скільки внутрішньо переміщених осіб проживає на її території.

Також враховували готовність місцевої влади співфінансувати реалізацію проєкту.

Як працюватиме муніципальне житло для оренди?

Ініціатива передбачає будівництво квартир, які залишатимуться у власності громади. Їх здаватимуть в оренду за цінами нижчими, ніж на комерційному ринку.

Такий підхід дозволить сформувати постійний фонд доступного орендного житла. Його використовуватимуть для підтримки людей, які потребують житла, але не мають можливості придбати власну квартиру.

Передусім орендувати таке житло зможуть внутрішньо переміщені особи, ветерани війни та родини загиблих військових. Також квартири можуть надавати працівникам соціально важливих професій, зокрема вчителям, лікарям і працівникам критичної інфраструктури.

Олексій Кулеба Міністр розвитку громад та територій Формуємо нову модель, за якої громади зможуть будувати житло для тих, хто найбільше цього потребує. Йдеться не про тимчасові рішення, а про гідні умови життя на роки. Після пілоту таку систему соціального орендного житла можна буде масштабувати по всій країні. Працюємо системно на всіх рівнях: разом із громадами готуємо і запускаємо конкретні проєкти, сьогодні через систему DREAM уже оцінюється понад 50 ініціатив зі створення соціального орендного житла. Паралельно розробляємо законопроєкт про соціальне орендне житло та співпрацюємо з міжнародними партнерами, щоб закласти стійкі фінансові й правові механізми.

Що відбуватиметься на наступному етапі відбору?

Учасники, які пройшли перший відбір, мають підготувати концепції майбутніх житлових проєктів. У пропозиціях повинні бути архітектурні рішення, фінансова модель та план реалізації будівництва.

Також необхідно визначити ділянки, де планують зводити житло, і показати, як нові будинки інтегруватимуть у міську інфраструктуру. Окремо оцінюватимуть спроможність місцевої влади реалізувати будівництво та забезпечити подальше управління житловим фондом.

Проєкт фінансується за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії. На пілотний етап виділили близько 100 мільйонів євро.

