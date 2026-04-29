Де оренда будинків подорожчала?

За даними OLX Нерухомість, найрізкіше зростання зафіксували у Запоріжжі. Там оренда будинку зросла на 87% з 8 тисяч до 15 тисяч гривень на місяць.

Схожа динаміка є й в інших містах, де ціни помітно зросли:

у Черкасах, Луцьку та Миколаєві – з 10 тисяч до 15 тисяч гривень;

у Тернополі – з 18 тисяч до 26 тисяч гривень;

у Вінниці – з 11 тисяч до 16 тисяч гривень;

в Ужгороді – з 37 тисяч до 54 тисяч гривень;

в Івано-Франківську – з 21 тисячі до майже 28 тисяч гривень.

У великих містах зростання менш різке, але також відчутне. У Києві вартість піднялася з 91 тисячі до 112 тисяч гривень, а у Львові – приблизно з 35 тисяч до 43 тисяч гривень на місяць.

Де оренда будинків подешевшала або не змінилася?

Водночас частина ринку показала зворотну динаміку. У Рівному ціна оренди впала з 25 тисяч до 16,5 тисячі гривень на місяць.

Зниження також зафіксували:

у Херсоні – з 6 тисяч до 4,5 тисячі гривень;

у Сумах – з 9 тисяч до 7 тисяч гривень;

у Харкові – з 15 тисяч до 14 тисяч гривень;

у Чернігові – з 6 тисяч до 5,7 тисячі гривень.

В окремих містах ціни практично не змінилися. У Дніпрі оренда будинку тримається на рівні близько 16 тисяч гривень, у Хмельницькому – приблизно 10 тисяч гривень, а в Чернівцях – близько 33 тисяч гривень.

Чому попит на будинки зріс?

Інтерес до оренди будинків почав посилюватися ще влітку 2024 року, коли перебої з електроенергією стали регулярними. Через це орендарі частіше обирали житло, яке дає більше незалежності від мереж.

До слова, як зазначила бренд-менеджерка OLX Нерухомість Юлія Козар, вартість оренди будинків зростає через посилення попиту. Найбільше шукають житло з резервним живленням або технічними рішеннями, які дозволяють почуватися комфортно навіть під час відключень.

За даними ЛУН, у передмісті Києва медіанна вартість оренди становить близько 89 тисяч гривень, хоча можна знайти варіанти значно дешевші. Наприклад, на околицях Голосіївського району будинки площею 30 квадратних метрів пропонують за 2,5 тисячі – 4 тисячі за місяць.

Скільки коштують будинки у Києві та передмісті?

У Києві найдорожчі будинки в Печерському районі, де ціни сягають 925 тисяч доларів, а найдешевші на лівому березі, зокрема в Дарницькому районі – 180 тисяч доларів.

У передмісті Києва, наприклад, в Козині ціни сягають 876 тисяч доларів, проте є варіанти до 100 тисяч доларів у населених пунктах таких як Гостомель та Васильків.