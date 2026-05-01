Які дані містить Форма 5?

Мова йде про Форму 5 – найпоширенішу довідку у ЗСУ. Її військовим видають зазвичай без обмежень у необхідній кількості, пишуть Сили територіальної оборони.

Деякі військові частини, зокрема, одразу після підписання контракту із захисником додають до його особової кілька примірників Форми 5.

Фактично, це підтвердження того, що певна особа проходить службу в конкретному підрозділі, – зазначають в Силах тероборони.

Форма 5 містить всю найважливішу інформацію про військовослужбовця:

його прізвище, ім'я та по батькові;

військове звання;

назву військової частини або підрозділу, де проходить службу захисник;

установу, яка видавала довідку.

Фото: Форма 5 / Сили територіальної оборони України

Важливо! Форма 5 зберігає чинність до 30 днів. А після звільнення зі служби військовий може отримати довідку у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Які пільги дає довідка для військового?

Форма 5 необхідна військовим, щоб оформити різноманітні пільги та субсидії. Також вона дає можливість отримати дозвіл на зброю за спрощеною процедурою.

Серед основних пільг, які дає документ, можна виділити кілька:

Можливість пільгового обслуговування кредитів та кредитних карток . Військовий має змогу подати заявку до банку разом формою 5, щоб призупинити нарахування процентів чи штрафів під час дії воєнного стану.

. Військовий має змогу подати заявку до банку разом формою 5, щоб призупинити нарахування процентів чи штрафів під час дії воєнного стану. Отримання службової квартири чи покращення умов проживання . Довідка необхідна, щоб оформити службове житло.

. Довідка необхідна, щоб оформити службове житло. Проживання в гуртожитках . Щоб отримати житлову площу у гуртожитку військової частини, теж необхідно подати форму 5.

. Щоб отримати житлову площу у гуртожитку військової частини, теж необхідно подати форму 5. Субсидії і пільги на комуналку. Соціальні пільги від держави на оплату комунальних послуг військовим надають на підставі цієї довідки, яка підтверджує їхній статус.

Ба більше, без форми 5 військовий фактично не зможе отримати низку адміністративних послуг, зазначають у Центрі надання адміністративних послуг Львова.

Річ у тім, що ця довідка підтверджує факт служби військового та містить інформацію про конкретну військову частину чи підрозділ.

Тому форму 5 використовують, коли потрібно розв'язати різні побутові та соціальні питання. Наприклад, її вимагають під час реєстрації місця проживання захисників, зарахування на квартирний облік, а також для оформлення одноразової матеріальної підтримки, яку може надати місцева влада.

При цьому у ЦНАПі наголошують, що довідка повинна бути видана уповноваженою особою військової частини, де військовий проходить службу.

Окрім основних даних, форма може містити назву органу чи установи, для якої її виписують, наприклад, для ЦНАПу чи міської ради.

Важливо! На отримання пільг від держави мають право претендувати учасники бойових дій. Однак не всі військові, які служать, можуть оформити відповідний статус. Як пояснив в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Вадим Гречківський. учасником бойових дій військовий може називатися лише тоді, коли він безпосередньо перебував на лінії розмежування та виконував бойові завдання.

Які пільги для військових у 2026 році?

У 2026 році українські військові можуть скористатися низкою державних пільг. Зокрема, їм доступні безкоштовні ліки за рецептами, зубопротезування, санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості, а також щорічні медичні огляди.

Також передбачені знижки на оплату житла та комунальних послуг – 75% на квартплату, комуналку й паливо для будинків без центрального опалення. Крім цього, військові мають право на безплатний проїзд у міському транспорті та пільги на окремі міжміські перевезення.

Держава надає підтримку і в освіті та працевлаштуванні. Йдеться про часткову або повну оплату навчання, соціальні стипендії, безкоштовне проживання в гуртожитках, а також трудові гарантії – 100% оплату лікарняних, додаткову оплачувану відпустку та переваги під час скорочення штату тощо.