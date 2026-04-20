Кто может имеет право на недополученные субсидии или льготы?
То есть в месяце, что идет следующим за расчетным, о чем отметили в Пенсионном фонде.
Недополученной считается такая льгота или субсидия:
- уже была начислена;
- фактически не выплачена в связи со смертью получателя.
Члены хозяйства могут обратиться за выплатой в таких случаях:
- произошла смерть получателя средств после начисления, однако не ранее выплаты;
- смерть получателя средств в текущем месяце, когда уже сформированы начисления;
- средства были назначены получателю выплаты, но не зачислены на счет или фактически не получены.
Член домохозяйства имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя. Об этом отмечали в ПФУ.
К заявлению о выплате недополученной жилищной субсидии или льготы на коммуналку прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о смерти получателя;
- реквизиты банковского счета заявителя.
Важно! Выплата по наследованию уже назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя субсидии или льготы, законодательством не предусмотрена.
Что еще следует знать о льготах и субсидиях?
- Предоставление субсидий для некоторых граждан продлят автоматически. Однако некоторым украинцам придется обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.
- В то же время льгот на оплату коммунальных услуг лица с инвалидностью в Украине не имеют льгот на оплату коммунальных услуг. Но эти люди могут оформить субсидию.