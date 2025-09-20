Кто может платить за коммуналку меньше?
У Пенсионном фонде Украины напоминают: воспользоваться правом на 50% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг могут многодетные семьи, где воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, передает 24 Канал.
В соответствии с статьей 13 Закона Украины "Об охране детства" льгота распространяется на:
- оплату жилья в пределах норм: 21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью;
- оплату коммунальных услуг в пределах социальных нормативов, установленных Кабинетом Министров;
- стоимость твердого или жидкого печного топлива: в случае отсутствия централизованного отопления и использования газа или электроэнергии для отопления.
Обратите внимание! Совокупный доход семьи за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не должен превышать 4 240 гривен.
Как оформить скидку на коммунальные услуги?
Подать документы для получения 50% скидки многодетные семьи могут удобным для себя способом:
- Лично. Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, а также в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Там помогут оформить заявление и проверить необходимый пакет документов.
- По почте. Отправить документы в адрес соответствующего органа ПФУ. Но отправка осуществляется заказным письмом с описью вложения, во избежание потери важных бумаг.
- Онлайн. Воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильным приложением ПФУ. Этот вариант особенно удобен, ведь позволяет подать заявление дистанционно, без посещения учреждений, а также отслеживать статус его рассмотрения.
Что известно о скидках на коммунальные услуги в Украине: коротко о главном
В Украине участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют гарантированное право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг.
Для получения льготы достаточно подтвердить статус удостоверением льготника.
Предоставление скидки может осуществляться автоматически или после обращения гражданина в органы социальной защиты.