Як заощадити на газі в опалювальний сезон?
Своєчасна оплата рахунків це не лише внесок у стабільність енергосистеми, а й можливість зекономити для кожного споживача, розповідає 24 Канал із посиланням на "Нафтогаз".
Компанія запровадила бонуси для дисциплінованих клієнтів: ті, хто сплатить завчасно, отримають знижку вже цієї осені. А щоб не втратити право на пільгову оплату, споживачам радять користуватися цифровими сервісами: особистим кабінетом чи чат-ботами GASUA у Viber і Telegram.
Зверніть увагу! Паперові квитанції надходять лише після 20 числа, тому чекати їх не варто.
Який актуальний тариф на газ в Україні?
Попри зміну цін на ринку, "Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Це означає, що побутові споживачі й надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр, не враховуючи тариф на доставку газу.
До того ж зростання ціни на газ для населення найближчим часом малоймовірне. Мораторій на підвищення тарифів закріплений на рівні закону.
Що відомо про тарифи на комунальні послуги в Україні: коротко про головне
Мешканці окремих районів Дніпропетровщини звільняються від оплати за розподіл газу, якщо їхнє житло постраждало або було зруйноване через воєнні дії.
Для оформлення звільнення від платежів потрібно подати заяву та довідку про непроживання у будинку до Центру комунального сервісу.