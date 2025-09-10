В каком состоянии энергетическая инфраструктура Польши?
Министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что после пролета российских дронов над территорией страны стратегическая энергетическая инфраструктура не пострадала, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение министра в X.
Мотыка отметил, что в районе стратегической энергетической инфраструктуры не зафиксировано никаких инцидентов. По словам министра, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Подразделения, которые курирует Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности инфраструктуры. Все процедуры безопасности действуют,
– написал Министр энергетики Польши.
Что известно нужно знать о дронах в Польше?
Ночью 10 сентября во время массированного обстрела Украины несколько ударных дронов типа "Шахед" вторглись в воздушное пространство Польши. Как сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил страны, такие случаи нарушения государственной границы являются "беспрецедентными".
Премьер-министр страны Дональд Туск отметил, что уже сообщил об инциденте Генеральному секретарю НАТО. По его мнению, вероятно, произошла масштабная провокация, инициированная Россией.
В то же время согласно информации источников Reuters в НАТО, Альянс не квалифицирует проникновение беспилотников как преднамеренную атаку на Польшу. Однако представитель альянса уточнил, что предварительные данные указывают на умышленное вторжение от шести до десяти российских дронов.