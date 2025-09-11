Какие правки хотят восстановить в США по торговле с Россией?
Как заявил конгрессмен США от Республиканской партии Джо Уилсон в соцсети X, после атаки на Польшу в ночь на 10 сентября представлен законопроект по восстановлению действия "поправки Джексона – Веника", передает 24 Канал.
Читайте также Зеленский ввел санкции против тех, кто помогает ВПК России и теневому флоту
По словам Уилсона, этот закон предусматривал прекращение всей торговли с Россией.
Президент Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ложной "перезагрузки" отношений с Россией, что только подтолкнуло военного преступника Путина к оккупации Крыма,
– написал Уилсон.
Кроме того, Уилсон добавил, что Дональд Трамп все исправит.
Когда была принята "правка Джексона – Веника"
Еще в 1974 году в США приняли "поправку Джексона – Веника". Эта правка ограничивала финансовые и торговые восстановить США со странами, правительства которых нарушали права человека. Такая поправка действовала в отношении России до 2012 года. Интересно, что Украину еще в 2006 году освободили от торговых ограничений по поправке.
Что известно о российской атаке на Польшу и санкциях?
- В ночь на 10 сентября Россия осуществила атаку на территорию Польши. По словам министр энергетики страны Милош Мотыка, стратегическая энергетическая инфраструктура не пострадала.
- Сейчас ЕС готовит новый санкционный пакет против России, в котором пока не планируются Дополнительные ограничения на закупки газа и нефти из России.
- В то же время продолжаются обсуждения относительно черных списков для иностранных компаний, которые помогают России, в частности речь идет о внесении в этот список китайских компаний.