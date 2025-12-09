Какой торговый рекорд установил Китай?
В прошлом году Китай объявил, что его профицит торговли товарами и услугами, то есть избыток экспорта над импортом, достиг почти 1 триллиона долларов, чего не достигала еще ни одна страна, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Смотрите также Санкции против Китая: почему Европа не усиливает давление на Пекин за помощь Москве и что с этим делать
Но уже в 2025 году Пекин побил прошлогодний показатель только за 11 месяцев. Таможенное агентство Китая сообщило, что профицит торговли страны до конца ноября достиг 1,08 триллиона долларов.
Росту экспорта не помешали даже тарифы, которые Вашингтон установил на китайские товары:
Они спровоцировали падение китайских поставок в США почти на пятую часть.
Но Китай компенсировал потери, сократив закупки американской сои примерно в таком же объеме, и продолжил продавать в Соединенные Штаты втрое больше, чем покупать.
Благодаря этому и росту экспорта в другие страны только в ноябре торговый профицит Китая составил 111,68 миллиарда долларов. Таким образом, он стал третьим за всю историю крупнейшим показателем за один месяц.
Заметьте! Общее преимущество китайского экспорта над импортом за 11 месяцев этого года выросло на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как Китай наращивает экспорт в другие страны?
Пекин значительно увеличил продажи в другие страны. Китайские производители экспортируют самые разнообразные товары по всему миру – от автомобилей и солнечных панелей до бытовой электроники.
Только в сентябре стремительно выросли поставки в страны Африки, Европы, Азии и Латинской Америки, пишет Bloomberg.
- в Африку – на 56%;
- в Латинскую Америку – на 15,2%;
- в страны ЕС – на 14% – больше всего за более чем три года.
- в 10 стран Юго-Восточной Азии – почти на 16%.
Автопроизводители и другие экспортеры в традиционных производственных центрах, таких как Германия, Япония и Южная Корея, теряют клиентов в пользу китайских конкурентов,
– говорится в материале.
Более того, фабрики в развивающихся странах,, (Индонезия, Южная Африка), сокращают производство или даже закрываются, поскольку им трудно конкурировать с низкими ценами Китая.
Стоит знать! Производители из Китая также нашли способ частично обойти высокие тарифы США, перенеся конечную сборку своих товаров в другие страны – Мексики, Африки и Юго-Восточной Азии.
Что известно об отношениях США и Китая?
Торговые отношения между Соединенными Штатами и Китаем оставались крайне непредсказуемыми. Хотя 15 сентября президент Дональд Трамп заявил, что переговоры в Мадриде завершились "очень успешно", эта риторика быстро изменилась.
Белый дом резко отреагировал на решение Пекина усилить контроль над поставками редкоземельных элементов, пригрозив в ответ ввести 100% пошлины на весь китайский импорт и ограничить экспорт критически важного программного обеспечения.
Однако напряжение вновь спало после встречи президента Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином во время его визита в Южную Корею. По итогам личного общения, глава Белого дома объявил, что общий тариф на китайские товары должен быть уменьшен с 57% до 47%. Кроме того, Трамп анонсировал новое торговое соглашение с Пекином, однако пока его так и не согласовали.