Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала объяснил, что эти шаги адресованы сразу нескольким сторонам. Они показывают и попытку Кремля крепче привязать Лукашенко к себе, и то, в каком положении Путин вернулся после визита в Пекин.

Лукашенко снова привязывают к российской агрессии

Краев считает, что Путин давно пытается сделать Лукашенко таким же соучастником войны, как и сам Кремль. Он сознательно подталкивает белорусского диктатора к шагам, после которых тот уже не сможет отмежеваться от российской агрессии и сказать, что оставался в стороне.

Напомним! 20 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривала сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область, прежде всего на Черниговско-Киевское направление. После этого он поручил усилить защиту севера, подготовить превентивные шаги в отношении Беларуси и отдельных частей России и активизировать дипломатическую работу.

По его словам, Лукашенко годами избегал прямого вхождения в войну против Украины и, насколько мог, отмахивался даже от тех форматов, которые еще сильнее затягивали бы его в российскую орбиту. Именно поэтому нынешние тренировки на территории Беларуси он рассматривает как попытку показать всем, что Лукашенко так же виноват и так же является частью этой агрессии.

Путин давно пытается Лукашенко в классической мафиозной манере запачкать кровью. Когда человек вступает в организованную преступную организацию, он должен быть виноват так же, как и все,

– объяснил Краев.

Для Москвы такое поведение не новое, каждый раз, когда России предлагают переговоры или дают понять, что время искать политический выход, Кремль начинает демонстрировать показательную неуступчивость и готовность к еще более жесткому сценарию.

Поездка Путина в Китай и новые сигналы Кремля

Эти действия Кремля совпали с возвращением Путина из Китая, и это для него был не самый простой визит. Война России против Украины до сих пор выгодна Пекину, потому что она ослабляет Запад, заставляет его тратить деньги и ресурсы и показывает, насколько разными бывают позиции США и европейских стран, но чем дольше это продолжается, тем более рискованной такая история становится уже для самого Китая.

Пекину так же не нужна Россия, которая выйдет из войны слишком сильной, как и проигрывающая Россия,. Поэтому Китай пытается взять максимум выгоды, выбивает для себя лучшие условия и заставляет Москву платить за возможность выиграть еще немного времени.

Китаю это выгодно, но чем дальше это идет, тем более рискованно для Китая это становится и тем более токсично для Китая это становится,

– подчеркнул Краев.

Кремлю в ответ надо показать, что он не собирается снижать ставки ни для Си Цзиньпина, ни для европейцев, которые снова говорят о переговорах, ни для Дональда Трампа, который тоже упоминал о необходимости их возобновить.

Важно! Во время двухдневного визита Владимира Путина в Китай Москва не получила прорыва в ключевых для себя вопросах, в частности по "Силе Сибири-2" и более широкой экономической поддержке. Роман Бессмертный отметил, что Пекин не был заинтересован ни в поражении, ни в победе России, а вместо этого сохранял ее во все более глубокой зависимости от Китая.

Отсюда и старая российская тактика: в ответ на разговоры о договоренностях Москва демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации, а территорию Беларуси использует как еще одну площадку для этого сигнала.

Путинскому режиму надо показать, что он готов идти до конца, потому что в момент, когда москалям предлагаешь переговоры, они должны показать ядерку,

– отметил Краев.

Он напомнил, что такую модель Кремль использовал и раньше. Во время каждого нового раунда переговоров Москва или проводит учения с обычным вооружением, или тестирует ядерный компонент, а теперь для этого еще и использует территорию Беларуси как дополнительную площадку для шантажа.

К слову! С 18 по 21 мая 2026 года Беларусь была площадкой для российских ядерных учений, после которых снова заговорили о передислокации боеголовок в неядерную страну. Павел Латушко предостерег, что словам Лукашенко о вступлении в войну только в случае нападения верить нельзя, потому что повод для эскалации могут создать сами российские спецслужбы.

Таким способом Кремль снова продвигает ту же мысль: если кто-то не примет его условия, Россия покажет, что готова к дальнейшей эскалации. И теперь для этого используется еще и белорусская площадка, чтобы Лукашенко не имел пространства для отдельной игры с Западом.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси

21 мая 2026 года Александр Лукашенко приехал в ракетную бригаду в Осиповичском районе, где ему показали работу "Искандер-М" и сценарий условного ядерного удара.