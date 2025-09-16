Індія долучилася до військових навчань росіян і білорусів. Експерти вважають, що цим самим країна перетнула "червону лінію", передає 24 Канал із посиланням на The Times.

Про що свідчить участь Індії у навчаннях "Захід-2025"?

Зауважимо, що Індія кілька разів вже брала участь у військових навчаннях "Захід" – як до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так і після. Тривогу викликає саме той факт, що Індія вирішила приєднатися до цьогорічних навчань на тлі посилення напруги між НАТО та Росією та охолодження відносин між Вашингтоном і Нью-Делі.

Фактично прем'єр країни Нарендра Моді демонструє, що дедалі більше надає перевагу своїм стосункам з Путіним, аніж із Трампом.

Відомо, що Індія відправила до Росії 65 військовослужбовців, зокрема з підрозділів полку Кумаон, одного з найшанованіших в своїй армії. Вони розмістилися на полігоні Муліно у Нижньогородській області. Очікується, що військові Індії разом із російськими солдатами братимуть участь у навчаннях, тактичних тренуваннях та відпрацюванні володіння спеціальним озброєнням.

Чому зіпсувалися стосунки США та Індії

Під час першого президентського терміну Трампа між ним та Нарендрою Моді були приязні стосунки. Вони підтримували один одного на тлі протистояння з Китаєм. Втім, у 2025 році відносини між Індією та США зіпсувалися. За даними NYT, між лідерами країн сталася особиста суперечка. Американський лідер попросив Моді, аби той запропонував його висунути на Нобелівську премію миру за те, що він нібито зупинив війну між Індією і Пакистаном. Індійський прем'єр відмовився, бо не визнає заслуги США. Відмова образила Трампа. І він, звинувачуючи Нью-Делі у фінансуванні війни в Україні за рахунок купівлі російської нафти, запровадив проти Індії рекордні мита. Моді своєю чергою заявив, що купуватиме російську нафту, попри погрози та санкції США. До слова, духовний радник Трампа Марк Бернс заявив, що у світі відбувається формування нової "вісі зла", до якої включив Росію, Китай, КНДР та Індію.

Що відомо про військові навчання "Захід-2025"?