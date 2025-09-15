В інтерв'ю "Еспресо" пастор Трампа підкреслив, що зараз відбувається формування нової "вісі зла". Китай, Індія, Північна Корея та Росія об'єдналися для протистояння із Заходом. Марк Бернс висловив жаль з приводу того, що серед цього кубла є особистий друг американського президента – Нарендра Моді, передає 24 Канал.

Що сказав Бернс про ризик Третьої світової?

За словами Бернса, події наближаються до кульмінації. Якщо не зупинити Росію в Україні зараз, доведеться це робити в Молдові чи країнах Балтії, що автоматично активує статтю 5.

Пастор зазначив, що подбав про те, аби президент Трамп і його оточення мале чітке уявлення про те, що він побачив на власні очі в Україні.

Духовний радник наголосив, що Україна належить Україні і ніколи не належатиме Росії.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву Бернса. Чиновник зазначив, що Третя світова війна вже триває – у гібридній формі. "Дехто може сказати, що для неї бракує бойових зіткнень на території країн НАТО та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Але ж до цього все йде, якщо цей "потяг не зупинити".

Нагадаємо, що Марк Бернс кілька разів бував в Україні. Вперше він приїхав сюди навесні. Тоді пастор відвідав Бучу. Побачене і почуте про російські злочини глибоко вразило духівника. Він закликав США надати Києву військову допомогу.

Також Бернс приїхав в Україну на День Незалежності, під час офіційного святкування якого був нагороджений орденом.