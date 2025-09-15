В інтерв'ю "Еспресо" пастор Трампа підкреслив, що зараз відбувається формування нової "вісі зла". Китай, Індія, Північна Корея та Росія об'єдналися для протистояння із Заходом. Марк Бернс висловив жаль з приводу того, що серед цього кубла є особистий друг американського президента – Нарендра Моді, передає 24 Канал.
Що сказав Бернс про ризик Третьої світової?
За словами Бернса, події наближаються до кульмінації. Якщо не зупинити Росію в Україні зараз, доведеться це робити в Молдові чи країнах Балтії, що автоматично активує статтю 5.
Пастор зазначив, що подбав про те, аби президент Трамп і його оточення мале чітке уявлення про те, що він побачив на власні очі в Україні.
Духовний радник наголосив, що Україна належить Україні і ніколи не належатиме Росії.
Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву Бернса. Чиновник зазначив, що Третя світова війна вже триває – у гібридній формі. "Дехто може сказати, що для неї бракує бойових зіткнень на території країн НАТО та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Але ж до цього все йде, якщо цей "потяг не зупинити".
Нагадаємо, що Марк Бернс кілька разів бував в Україні. Вперше він приїхав сюди навесні. Тоді пастор відвідав Бучу. Побачене і почуте про російські злочини глибоко вразило духівника. Він закликав США надати Києву військову допомогу.
Також Бернс приїхав в Україну на День Незалежності, під час офіційного святкування якого був нагороджений орденом.
Як зменшити шанси на Третю світову?
Агресія Росії проти сусідів показує, що Путін може втягнути світ у третю світову війну. Європі важливо зробити правильний вибір. Про це 24 Каналу сказав професор Чарлстонського університету Дерін Гердес. Він наголошує: немає ознак, що Росія зупиниться. Європа повинна правильно відповісти – і вона вже це робить, почавши переозброєння та збільшивши витрати на закупівлю зброї.
Ніхто не знає, яким буде конфлікт із Росією – локальним чи масштабним. Це залежить від дій Заходу. Якщо Європа й далі намагатиметься лише умиротворити Кремль, ризик війни зросте. Якщо ж тиск буде рішучим, шансів на ескалацію стане менше.