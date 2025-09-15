В интервью "Эспрессо" пастор Трампа подчеркнул, что сейчас происходит формирование новой "оси зла". Китай, Индия, Северная Корея и Россия объединились для противостояния с Западом. Марк Бернс выразил сожаление по поводу того, что среди этого гнезда есть личный друг американского президента – Нарендра Моди, передает 24 Канал.

Что сказал Бернс о риске Третьей мировой?

По словам Бернса, события приближаются к кульминации. Если не остановить Россию в Украине сейчас, придется это делать в Молдове или странах Балтии, что автоматически активирует статью 5.

Пастор отметил, что позаботился о том, чтобы президент Трамп и его окружение имело четкое представление о том, что он увидел собственными глазами в Украине.

Духовный советник подчеркнул, что Украина принадлежит Украине и никогда не будет принадлежать России.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявление Бернса. Чиновник отметил, что Третья мировая война уже продолжается – в гибридной форме. "Некоторые могут сказать, что для нее не хватает боевых столкновений на территории стран НАТО и в Индо-Тихоокеанском регионе. Но к этому все идет, если этот "поезд не остановить".

Напомним, что Марк Бернс несколько раз бывал в Украине. Впервые он приехал сюда весной. Тогда пастор посетил Бучу. Увиденное и услышанное о российских преступлениях глубоко поразило духовника. Он призвал США предоставить Киеву военную помощь.

Также Бернс приехал в Украину на День Независимости, во время официального празднования которого был награжден орденом.