В интервью "Эспрессо" пастор Трампа подчеркнул, что сейчас происходит формирование новой "оси зла". Китай, Индия, Северная Корея и Россия объединились для противостояния с Западом. Марк Бернс выразил сожаление по поводу того, что среди этого гнезда есть личный друг американского президента – Нарендра Моди, передает 24 Канал.
Смотрите также Очевидно, что война приближается к завершению, – Вениславский
Что сказал Бернс о риске Третьей мировой?
По словам Бернса, события приближаются к кульминации. Если не остановить Россию в Украине сейчас, придется это делать в Молдове или странах Балтии, что автоматически активирует статью 5.
Пастор отметил, что позаботился о том, чтобы президент Трамп и его окружение имело четкое представление о том, что он увидел собственными глазами в Украине.
Духовный советник подчеркнул, что Украина принадлежит Украине и никогда не будет принадлежать России.
Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявление Бернса. Чиновник отметил, что Третья мировая война уже продолжается – в гибридной форме. "Некоторые могут сказать, что для нее не хватает боевых столкновений на территории стран НАТО и в Индо-Тихоокеанском регионе. Но к этому все идет, если этот "поезд не остановить".
Напомним, что Марк Бернс несколько раз бывал в Украине. Впервые он приехал сюда весной. Тогда пастор посетил Бучу. Увиденное и услышанное о российских преступлениях глубоко поразило духовника. Он призвал США предоставить Киеву военную помощь.
Также Бернс приехал в Украину на День Независимости, во время официального празднования которого был награжден орденом.
Как уменьшить шансы на Третью мировую?
Агрессия России против соседей показывает, что Путин может втянуть мир в третью мировую войну. Европе важно сделать правильный выбор. Об этом 24 Каналу сказал профессор Чарлстонского университета Дерин Гердес. Он отмечает: нет признаков, что Россия остановится. Европа должна правильно ответить – и она уже это делает, начав перевооружение и увеличив расходы на закупку оружия.
Никто не знает, каким будет конфликт с Россией – локальным или масштабным. Это зависит от действий Запада. Если Европа и дальше будет пытаться только умиротворить Кремль, риск войны возрастет. Если же давление будет решительным, шансов на эскалацию станет меньше.