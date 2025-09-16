Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Олег Лесной. По его словам, Индия не впервые участвует в военных учениях в Беларуси. Но контекст сейчас совершенно другой.

Почему Индия присоединилась к учениям "Запад-2025"?

Как отметил Лесной, все это происходит на фоне напряженных отношений между США и Индией. И тут важно, чего именно добиваются последние. Сейчас они фактически демонстрируют, что Штаты могут быть не единственным их главным партнером.

Есть вопрос, это притворный шаг, цель которого привлечь внимание и изменить отношение США к себе? Или это стратегический ход? Я все же считаю, что это – демонстративные шаги, чтобы Штаты изменили отношение к Индии,

– считает Лесной.

Если Индия действительно захочет отбросить Соединенные Штаты, то будет вынуждена искать других серьезный торговых партнеров. И важно, чтобы это место не заняла Россия. Впрочем, сейчас все похоже на то, что Индия банально "заигрывает" со Штатами.

Обратите внимание! Отношения между США и Индией существенно ухудшились из-за 25% пошлины, которые Дональд Трамп ввел в августе. Все из-за того, что Нью-Дели продолжает покупать российскую нефть. Издание Bloomberg в сентябре сообщало, что США и Индия уже близки к новому торговому соглашению. Но там снова возникает проблема из-за российской нефти.

Почему американские военные прибыли в Беларусь?

По словам Лесного, вероятнее всего, приглашение было своеобразным "жестом доброй воли" со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Все это произошло на фоне потепления отношений между Соединенными Штатами и Беларусью.

Это вполне может быть такой ход Лукашенко, чтобы показать, что они ничего плохого не планируют и ничего не скрывают. В Штатах должны были увидеть, что это некий "жест доброй воли",

– отметил Лесной.

Военные учения "Запад-2025": коротко