Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Росія та Білорусь запросили ЗМІ на навчання "Запад-2025", щоб передати меседж Європі, – BBC

Путін приїхав на військові навчання

Володимир Путін з'явився на спільних військових навчаннях Білорусі та Росії "Захід-2025" у військовій формі. Відповідні кадри опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

Путін у військовій формі приїхав на полігон Муліно: дивіться відео

На одному з відео також можна побачити очільника Кремля з пістолетом у руках – вочевидь зброю йому "довірили" військові.

Очільник Кремля "грається" з пістолетом: дивіться відео

На полігоні Муліно Путін цинічно заявив, що плани навчань "Захід-2025" будувалися з урахуванням досвіду так званої "СВО".

Мета військових навчань "Захід-2025" – відпрацювати всі елементи захисту Союзної держави від будь-якої агресії,

– наголосив диктатор.

Відомо, що в навчаннях "Захід-2025" беруть участь близько 100 тисяч військових, також залучено близько 10 тисяч систем озброєння та техніки. Сам Путін стверджує, що нібито "це все сучасна техніка, яка використовується в практичній бойовій роботі".

Окрім цього, в навчаннях беруть участь 333 літальних апарати та майже 250 кораблів та суден.

Військові навчання "Захід-2025": про що йдеться