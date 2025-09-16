Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Путін приїхав на військові навчання
Володимир Путін з'явився на спільних військових навчаннях Білорусі та Росії "Захід-2025" у військовій формі. Відповідні кадри опублікували російські пропагандистські ЗМІ.
Путін у військовій формі приїхав на полігон Муліно: дивіться відео
На одному з відео також можна побачити очільника Кремля з пістолетом у руках – вочевидь зброю йому "довірили" військові.
Очільник Кремля "грається" з пістолетом: дивіться відео
На полігоні Муліно Путін цинічно заявив, що плани навчань "Захід-2025" будувалися з урахуванням досвіду так званої "СВО".
Мета військових навчань "Захід-2025" – відпрацювати всі елементи захисту Союзної держави від будь-якої агресії,
– наголосив диктатор.
Відомо, що в навчаннях "Захід-2025" беруть участь близько 100 тисяч військових, також залучено близько 10 тисяч систем озброєння та техніки. Сам Путін стверджує, що нібито "це все сучасна техніка, яка використовується в практичній бойовій роботі".
Окрім цього, в навчаннях беруть участь 333 літальних апарати та майже 250 кораблів та суден.
Військові навчання "Захід-2025": про що йдеться
Чотириденні російсько-білоруські навчання, присвячені злагодженню управління угрупованнями військ в умовах агресії проти так званої "Союзної держави" розпочалися 12 вересня. Варто зазначити, що вони відбуваються вперше після початку російського вторгнення в Україну.
Навчання охоплюють значну територію – від баз на сході Москви та в Арктиці до Балтійського моря і західного кордону Білорусі, поруч із Польщею та Литвою.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу розповів, що під приводом військових навчань росіяни можуть готуватись до наступу. Водночас ворогу знадобиться час, щоб сконцентрувати свої сили на необхідних позиціях.