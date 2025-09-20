То есть не только о том, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. Такое заявление глава государства сделал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о сбивании дронов?

Украинский президент объяснил, что в Украине стоит ПВО и украинские военные сбивают все, что летит на украинцев и на Польшу. И так же Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас.

Можно взять только регионы западной части нашего государства – куда есть возможности у Польши. Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем,

– объясняет Зеленский.

Защита Украины от российских дронов: что стоит знать?