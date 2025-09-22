Россия впервые открыто атаковала страну НАТО, Польшу, дронами. Хотя в Кремле официально не признают атаку на Польшу, оттуда же и звучат заявления о том, что Россия воюет не только с Украиной, а с целым НАТО. Россия проводит самую масштабную подрывную кампанию по всей Европе со времен Второй мировой войны. В то же время Альянс с начала полномасштабного вторжения в Украину словно спрятал голову в песок и отказывается это признать.

Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан в интервью 24 Каналу рассказал, почему Владимир Путин начал активнее действовать против Европы, и предположил, может ли Россия напасть на одну из стран НАТО. Больше деталей – читайте далее в материале.

Почему генералы США были на учениях в Беларуси?

Российские военные учения обычно дают мало реального представления о силе и возможностях армии, но они всегда богаты на политические сигналы. Как вы оцените нынешние учения в Беларуси "Запад-2025"? Потому что даже российские пропагандисты высмеивали их, назвав цирком.

Эти учения в основном были политическими. В определенном смысле Беларусь здесь важна, но важнее стало появление индийских наблюдателей. Особенно учитывая то, что Индия считает, что администрация Дональда Трампа плохо к ней относится. Учения "Запад-2025" были также направлены на то, чтобы показать ЕС решимость России. Это лишь один из многих механизмов, которыми Владимир Путин и его режим угрожают Европе.

Вместе с индийскими наблюдателями в Беларусь пригласили и американских генералов. Видимо, они оказались там неслучайно. Какие сигналы этим пытается послать Путин?

Мне показалось интересным присутствие американских наблюдателей, но мы не должны придавать этому слишком много значения. Если бы я был старшим американским офицером, то хотел бы, чтобы мои сотрудники разведки также были там. Поэтому, думаю, старшие американские командиры поступили правильно, пытаясь понять, что происходит, кто там был и что говорил.

Но, как мы знаем, россияне освещают это совсем по-другому. Они будут подавать это так, как будто США теперь больше на их стороне и меньше поддерживают Украину. Поэтому я ожидаю много российской пропаганды вокруг того, что на учениях "Запад-2025" были индийские и американские военные.

Путин чувствует себя смелее после встречи с Трампом

Пока проходили эти учения, НАТО запустило операцию "Восточный страж". Миссия предусматривает использование различных ресурсов, включая авиационные и наземные базы. Это произошло после того, как российские беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Как вы считаете, насколько своевременной является такая реакция?

Это было бы очень своевременно, если бы это был первый случай, когда Россия угрожает Европе. Это необходимо было сделать несколько лет назад для сдерживания подобных действий со стороны России. "Восточный страж" не должен был быть ответом. Еще несколько лет назад должны были провести учения по сдерживанию, чтобы Россия даже не подумала о полетах беспилотников над Польшей.

Но Путин, очевидно, чувствует себя гораздо смелее после саммита на Аляске и других его взаимодействий с американским президентом. Видимо, он понял, что реакция НАТО на эти зондирующие действия будет незначительной. Поэтому да, "Восточный страж" – это ответ, но не главный.

Каким тогда вы видите полноценный ответ НАТО на все, что делает Россия в Польше?

Это должна была бы быть отправка нескольких истребителей и подразделений (в Польшу – 24 Канал), тогда как НАТО сделало бы заявление о возможных последствиях для следующего такого шага России. Но ничего такого не происходит: много слов и мало действий. Мы не наблюдаем вспышки помощи для Европы. Собственно, мы даже не видели, чтобы американцы выступили с критикой в сторону россиян, кроме заявления, что это была "ошибка".

Не кажется ли вам, что среди стран НАТО существует раскол перед российской угрозой? Те, кто имеет границу с Россией, точно боятся провокаций, нападения и т.д., но в других государствах этого не чувствуют.

Мы должны признать, что НАТО изменился с февраля 2022 года. Это уже не умирающая организация, но все же ваше мнение имеет смысл. В НАТО существуют разные взгляды. Восточноевропейские страны, которые ранее воевали с россиянами, знают истинное лицо Путина, знают, что он является для них смертельной угрозой. Думаю, жители Центральной Европы понемногу начинают осознавать это тоже.

Мы видим, как, например, Германия начинает наращивать свои инвестиции (в ВПК – 24 Канал). Но западноевропейские страны или другие страны, по типу Венгрии, не помогают НАТО в принятии важных решений по обороне, или до конца не понимая угрозу, или же идут на это сознательно.

Как Украина может усилить обороноспособность НАТО?

Есть еще одна инициатива – "Стена дронов" для защиты Украины и прифронтовых стран от атак дронов. Для нее используют европейские средства и украинские технологии. Действительно ли это изменит правила игры, какова ваша оценка этой идеи?

Думаю, это очень важное событие, ведь мы знаем, как за последние три года украинская военная промышленность вырвалась вперед по количеству и качеству программ. Часто ограничительным фактором для украинцев было именно недостаточное количество финансирования, чтобы закупить больше произведенных систем. Поэтому сочетание украинских инноваций и больших средств Запада будет способствовать тому, что Украина будет производить передовое оружие и боеприпасы для этой и возможных будущих войн.

Недавно Атлантический совет заявил, что только Украина может научить НАТО бороться с роями российских беспилотников. Согласны ли вы с этим?

Украина действительно могла бы многому научить мир. Чем дальше от Украины, тем важнее учитывать актуальность. Потому что возможное в Украине может быть невозможным в Тихоокеанском регионе. Однако если вы являетесь страной Восточной или Центральной Европы, уроки Украины – чрезвычайно актуальны. Думаю, военные командиры со всей Европы должны быть очень внимательными, прислушиваясь к украинским военным по некоторым решениям.

У нас есть ироничная шутка о том, что не Украина должна быть частью НАТО, а НАТО должен быть частью Украины.

Мне нравится украинское чувство юмора. Это одна из причин, почему я возвращаюсь сюда и восхищаюсь вами.

Украина создала самую боеспособную военную силу на европейском континенте. Она показала, что российская армия вовсе не является второй по мощности в мире. Это даже не вторая по мощности армия в своем регионе. Я считаю, что Украина многому научилась и у нее есть чем поделиться. Она создала такую армию, которая будет действовать как мощный сдерживающий фактор после окончания войны.

Создадут ли над Украиной бесполетную зону?

Генерал Райан, считаете ли вы, что вторжение беспилотников в Польшу на самом деле может стать поворотным моментом, подтолкнув НАТО к созданию бесполетной зоны над Украиной?

Хотелось бы верить, но сейчас нет реальных шагов для этого. Думаю, вы увидите, как Польша и, возможно, страны Балтии усилят свою оборону. В частности, поляки объявили о закупке дополнительных платформ для борьбы с дронами. Поэтому, наверняка, противовоздушной обороны над Восточной Европой будет больше.

Но я не вижу изменений в политике НАТО или США по бесполетным зонам, потому что они не хотят быть в ситуации, когда им придется сбивать российские самолеты или убивать россиян.

Кстати, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает только на две страны, которые помогут создать бесполетную зону над территорией нашего государства. Говорится о Польше и Румынии.

Может ли Россия напасть на страну НАТО?

В то же время США подтвердили, что по новому механизму финансирования Украина вскоре будет получать оружие непосредственно из американских запасов, а союзники его будут оплачивать. Уже 30 стран-членов НАТО покупают вооружение для Украины. То есть, не означает ли это, что большинство членов Альянса уже ведут борьбу с Россией на украинской территории?

Ужасная ирония заключается в том, что Путин и все члены его администрации отмечают, что Россия уже находится в состоянии войны с НАТО. Тогда как Альянс с начала войны словно спрятал голову в песок, утверждая, что не воюет с Москвой.

Но реальность такова, что Россия уже много лет воюет с Западом. Мы отказались признать, что Россия проводит самую масштабную подрывную и диверсионную кампанию по всей Европе, которую мы видели со времен Второй мировой войны. Впрочем, на самом деле трудно представить что-то короче, чем нападение России на какую-то европейскую столицу.

Так вы считаете невозможным нападение России на страны НАТО?

Россия в сложном экономическом положении, Европа значительно богаче, больше и боеспособнее. Но по какой-то причине на Западе – не только в Европе, но и в других странах – потеряли уверенность в собственной способности дать отпор авторитарной агрессии, гибридной войне.

Нам нужно вернуть уверенность в том, что мы можем защитить демократии так же, как Украина защищает свое государство. Украина показала нам путь, но мы еще не вернулись туда.

Реально ли разместить на территории Украины ядерное оружие?

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что надеется разместить французское ядерное оружие на своей территории. Вы рассматриваете это как серьезный шаг или, скорее, как политический месседж для запугивания России?

Страны НАТО, которые не имеют собственного ядерного оружия, разместили у себя ядерное оружие США в рамках программы совместного использования ядерного оружия НАТО. Это сделали 6 государств.

Я бы рассматривал это как дополнение этой программы. То есть что взаимодействие должно происходить напрямую между Польшей и Францией. Хотя Польша и готова к этому, неизвестно, согласятся ли французы поделиться с ней ядерным оружием. Если так, это будет интересным развитием событий. Мы будем наблюдать размещение ядерного оружия все ближе к России.

С технической точки зрения это возможно сделать в ближайшей перспективе?

Если Польша и Франция так думают, то, видимо, так и есть. Просто возникает вопрос уверенности относительно самолетов, на которые это ядерное оружие будет установлено. Приспособлены ли самолеты к сбросу ядерного оружия? Речь идет о ядерных бомбах, а не ядерных ракетах, которые должны сбрасывать польские самолеты. Неизвестно, имеет ли Польша соответствующую авиацию со всеми механизмами безопасности для перевозки такого оружия.

А можно ли разместить ядерное оружие в Украине?

Все возможно. Но я думаю, что это глубоко расстроит Путина и может подтолкнуть его к применению тактического ядерного оружия против Украины. На этом этапе войны размещение ядерного оружия в Украине, вероятно, не то, что рассматривает Владимир Зеленский и его советники. Я бы сказал, что это возможно, но как сдерживающий фактор в будущем.