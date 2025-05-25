Міністерство закордонних справ заявило, що інцидент стався у п’ятницю, 23 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фінського мовника Yle.

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Російські військові літаки порушили повітряний простір Фінляндії

Два російські військові літаки імовірно увійшли у повітряний простір Фінляндії біля узбережжя міста Порвоо.

У відповідь на це МЗС Фінляндії викликало російського посла Павла Кузнєцова для надання пояснень. Йому буде вручено офіційну ноту з вимогою роз’яснити дії Росії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен наголосив, що інцидент розцінюється як серйозний. Порушення кордону розслідує Прикордонна охорона.

Це не перший подібний випадок. У лютому цього року російський військовий літак також ненадовго залітав у повітряний простір Фінляндії в районі міста Ханко. У Гельсінкі вважають такі інциденти неприйнятними й розцінюють їх як загрозу національній безпеці.