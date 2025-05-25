Министерство иностранных дел заявило, что инцидент произошел в пятницу, 23 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на финского вещателя Yle.

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Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии

Два российских военных самолета предположительно вошли в воздушное пространство Финляндии у побережья города Порвоо.

В ответ на это МИД Финляндии вызвал российского посла Павла Кузнецова для дачи объяснений. Ему будет вручена официальная нота с требованием разъяснить действия России.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что инцидент расценивается как серьезный. Нарушение границы расследует Пограничная охрана.

Это не первый подобный случай. В феврале этого года российский военный самолет также ненадолго залетал в воздушное пространство Финляндии в районе города Ханко. В Хельсинки считают такие инциденты неприемлемыми и расценивают их как угрозу национальной безопасности.