Соответствующее заявление сделал глава стратегического отдела финских сил обороны, генерал-майор Сами Нурми, подчеркнув, что их военные внимательно следят за действиями России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Россия наращивает военное присутствие

По словам генерал-майора, финские военные сейчас "очень внимательно" следят за маневрами Москвы. Он подчеркнул, что их задача, прежде всего как части Североатлантического альянса, "готовиться к худшему" возможному сценарию.

Спутниковые кадры, обнародованные NYT, свидетельствуют о расширении военной инфраструктуры вблизи границы, в частности с рядами палаток, техникой, реконструкцией укрытий для истребителей и строительством ранее неиспользуемой вертолетной базы.

Они меняют структуры, и мы видим умеренную подготовку, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ, а это означает, что они, как только, как мы надеемся, закончится война в Украине, начнут возвращать силы, которые воевали в Украине, особенно сухопутные войска,

– заявил Сами Нурми.

Он отметил, что подготовка россиян продолжается поэтапно. Глава стратегического отдела финских сил обороны уточнил, что речь не идет о большом строительстве, однако кое-где они возводят новую инфраструктуру, готовятся, а также завозят новое оборудование.

Сейчас ему трудно сказать, готовятся ли россияне отправить больше войск в Украину, или готовятся наращивать свои силы вблизи границы. Впрочем, по его мнению, "они делают и то, и другое". Также Нурми напомнил, что Россия после вступления Финляндии в НАТО ранее анонсировала изменение своей военной позиции.