Росія багато років час від часу порушувала повітряний простір союзників НАТО, однак у 2025 році такі випадки стали частішими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Для чого Росія атакує країни НАТО дронами?

За два тижні НАТО вже двічі застосовувало статтю 4 – на вимогу Польщі та Естонії.

Зауважте! Стаття 4 НАТО передбачає проведення консультацій серез учасників альянсу, коли будь-яка країна вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека під загрозою.

Вторгнення Кремля у повітряний простір Естонії стало найбільшим та найсерйознішим за більш ніж 20 років. А масована атака дронами на Польщу – найбільшим інцидентом за 76-річну історію альянсу.

Такі дії Росії мають на меті розколоти Європу та Америку, а також підірвати єдність країн-членів НАТО. Росія прагне показати світові нездатність Європи захистити свій повітряний простір. Кремль намагається підірвати довіру громадян до своїх урядів, припускають автори видання.

Дональд Трамп не має великого бажання підтримувати своїх європейських партнерів у момент кризи. Це підкреслює внутрішні розбіжності Європи щодо того, як реагувати,

Що відомо про дрони в небі Скандинавії раніше?