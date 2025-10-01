Візит може відбутися 5 – 6 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.
Путін може вперше з початку війни відвідати Індію
Російський диктатор Владімір Путін, за попередніми даними, може здійснити візит до Індії 5 – 6 грудня для переговорів із прем’єр-міністром Нарендрою Моді.
Ймовірна поїздка стала предметом обговорення ще в серпні, коли радник з нацбезпеки Аджіт Довал відвідав Москву, однак тоді конкретні дати не були визначені. Згодом Путін та Моді зустрілися під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китаї.
Очікувана зустріч у Нью-Делі відбуватиметься на тлі посилення тертя у відносинах між Індією та США через активні економічні контакти Делі з Москвою.
Якою була зустріч Моді та Путіна у Китаї?
Нарендра Моді на саміті ШОС у Китаї зустрівся з Володимиром Путіним.
Індійський прем'єр підкреслив, що Росія та Індія завжди стояли пліч-о-пліч у важкі часи.
Відомо, що після завершення роботи на саміті ШОС Путін і Моді разом поїхали у російську резиденцію в готелі Ritz-Carlton для проведення двосторонньої зустрічі.