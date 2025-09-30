Кілька різких заяв американський лідер зробив на зустрічі з генералами та адміралами ВС США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про Путіна та Медведєва?

Дональд Трамп знову заявив, що розчарований діями російського президента Володимира Путіна. Він зазначив, що очікував швидкого завершення війни, яку диктатор розгорнув проти України.

Я дуже розчарований Путіним. Я думав, він швидко з цим впорається. Він мав би закінчити війну за тиждень,

– сказав Трамп.

Також американський лідер назвав Путіна "паперовим тигром", оскільки той виглядає "погано" на тлі затяжної війни.

Окремо Трамп звернув увагу на висловлювання Дмитра Медведєва щодо ядерної зброї. Президент США назвав заступника секретаря Ради безпеки Росії "тупою людиною, який працює на Путіна".

Росія нам трохи загрожувала нещодавно. І я відправив атомні підводні човни, найстрашнішу зброю зі створених, до берегів Росії. Я зробив це через його згадку слова "ядерний"… Це була тупа людина, яка працює на Путіна,

– різко висловився Трамп.

Що казав Медведєв про ядерну зброю?