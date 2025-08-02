Медведєв написав, що Росія має систему, яка автоматично випускає ядерну зброю, якщо ліквідовують вище керівництво чи трапляються інші надзвичайні ситуації. Як зауважив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, такі слова йому дорого обійдуться.

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Якої реакції чекати від Росії?

Заступник голови російського Радбезу говорив про систему "Периметр", яка випускає ядерну зброю, якщо між підводними човнами певний час немає зв'язку. Така зброя може знищити всю Росію до тла.

Два атомні підводні човни зараз перейшли у місця запуску для того, щоб дістати до будь-якої ділянки у Росії. Пуску з цих двох човнів у ядерному еквіваленті достатньо, щоб забути про країну-агресорку на 30 – 70 років,

– сказав Роман Світан.

Саме стільки складає час напіврозпаду основних елементів ураження, які залишаються після вибуху ядерної бомби. Це схожа історія, яка була з японськими містами Хіросімою і Нагасакі під час Другої світової війни.

"Це такий великий "привіт" для Медведєва. Він зараз, напевно, "пиляє" свій язик, який призвів до серйозної проблеми. Адже росіяни повинні якось відповісти після того, як виходять американські підводні човни", – додав полковник запасу ЗСУ.

Росія, а також Китай мають якось відреагувати. Така реакція коштуватиме їм мільйони або й мільярди доларів. Вивід у море човнів, перехід у закритий режим ядерного потенціалу – це дуже великі гроші.

Тепер російська розвідка доповість, що американські підводні човни вийшли на пускові рубежі. Далі мають бути певні заходи, які дуже дорого обійдуться Росії. Ймовірно, після цього ми ще довго не почуємо Медведєва.

Нагадаємо, Дональд Трамп сказав, що Росія погрожує, тому США захищатимуть свій народ. Він зауважив, що Медведєву не варто було говорити про ядерну зброю, бо тепер американці мають бути готовими. З огляду на це, 2 підводні човни вирушать "ближче до Росії".