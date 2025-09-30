Несколько резких заявлений американский лидер сделал на встрече с генералами и адмиралами ВС США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о Путине и Медведеве?

Дональд Трамп снова заявил, что разочарован действиями российского президента Владимира Путина. Он отметил, что ожидал быстрого завершения войны, которую диктатор развернул против Украины.

Я очень разочарован Путиным. Я думал, он быстро с этим справится. Он должен был бы закончить войну за неделю,

– сказал Трамп.

Также американский лидер назвал Путина "бумажным тигром", поскольку тот выглядит "плохо" на фоне затяжной войны.

Отдельно Трамп обратил внимание на высказывания Дмитрия Медведева относительно ядерного оружия. Президент США назвал заместителя секретаря Совета безопасности России "тупым человеком, который работает на Путина".

Россия нам немного угрожала недавно. И я отправил атомные подводные лодки, самое страшное оружие из созданных, к берегам России. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный"... Это был тупой человек, который работает на Путина,

– резко высказался Трамп.

Что говорил Медведев о ядерном оружии?