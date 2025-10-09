Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Читайте также Кремлевские манипуляции: как Россия стирает жертв с авиационной катастрофы рейса AZAL 8243

В чем Путин на этот раз обвиняет Украину?

В четверг, 9 октября, Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили авиакатастрофу пассажирского авиалайнера Azerbaijan Airlines, в результате которой погибли 38 человек.

Путин признал, что российская ПВО причастна к трагедии. В то же время глава Кремля традиционно обвинил Украину.

Причины авиакатастрофы самолета AZAL связаны, в частности, с тем, что в небе находился украинский беспилотник,
– сказал он.

По словам Путина, две ракеты, выпущенные системой ПВО России, "не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах". Он добавил, что самолет, вероятно, поразили обломки боеприпаса.

Путин утверждает, что экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но они решили лететь в аэропорт базирования. Российский диктатор также подчеркнул, что причины аварии стали понятными "после тщательного анализа того, что произошло".

Авиакатастрофа в Казахстане: что известно?

  • Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года направлялся из Баку в Грозный. Однако в районе города Актау в Казахстане он упал – в результате авиакатастрофы погибли 38 человек на борту.

  • Через несколько дней после авикатастрофы глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории России.

  • Москва сначала отрицала причастность и называла причиной аварии "столкновение с птицами". Однако под давлением доказательств Владимир Путин извинился, назвав инцидент "трагическим случаем" во время отражения украинских дронов.