Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Росавиацию. Всего на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

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Официальная причина катастрофы

По информации Росавиации, катастрофа произошла около 09:30 по московскому времени на востоке Каспийского моря. Самолет столкнулся с птицами, что повлекло нештатную ситуацию на борту.

В связи с этим командир воздушного судна принял решение изменить маршрут и приземлиться на запасном аэродроме – Актау.

Спасательные работы и расследование

Оперативные службы Казахстана уже провели поисково-спасательные работы. Министерство транспорта Казахстана и авиационные органы Азербайджана и Казахстана начали расследование инцидента. Росавиация находится в контакте с авиакомпанией AZAL и соответствующими органами для выяснения всех обстоятельств катастрофы.

Жертвы и пострадавшие

Предварительно, 25 человек выжили после падения самолета, 22 из них были доставлены в больницу, сообщили в МЧС Казахстана. Количество пострадавших уточняется. Министр здравоохранения Казахстана сообщила, что среди выживших есть ребенок. Все пострадавшие получили медицинскую помощь в Мангистауской областной больнице в Актау