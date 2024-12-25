Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СМИ.

Смотрите также В Казахстане разбился самолет с пассажирами, который летел из Баку в Грозный

Кадры катастрофы с пассажирским самолетом в Казахстане

Возле Актау, что на западе Казахстана упал пассажирский самолет Azerbaijan Airlines. Он направлялся из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чечня). Момент падения самолета попал на видео.

Падение пассажирского самолета в Казахстане: смотрите видео

На борту упавшего в Казахстане, самолета, находилось 67 человек и пять членов экипажа, пишет азербайджанское агентство АПА.

В Актау разбился азербайджанский самолет: смотрите видео

Местные СМИ сообщают, что самолет Embraer 190 потерпел крушение из-за столкновения со стаей птиц и нарушением рулевого управления.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел катастрофу: смотрите видео

Экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Через 15 минут после этого было принято решение лететь на аэродром Актау.

Отмечается, что все, выжившие в крайне тяжелом состоянии. По состоянию на 9:51 сообщалось о таких было 12, включая одного ребенка.