Фотографії, надані колишнім астронавтом NASA Мікаелем Лопес-Алегріа, який брав участь у першій приватній місії астронавтів стартапу на МКС у квітні минулого року, демонструють масивні сегменти станції Axiom, що виготовляються на заводі в Італії.
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На знімках видно величезні металеві кільця та циліндричні сегменти, які, схоже, є частиною стикувального порту.
"Неймовірно бачити фотографії Axiom Space Station. Hab One починає набувати форми на [заводі] Thales Alenia в Італії!"
Thales Alenia Space – компанія, що здебільшого займається розробкою, постачанням, експлуатацією та підтримкою супутникових систем, які допомагають визначати місцезнаходження, спостерігати за нашою планетою, оптимізувати використання ресурсів тощо.
- Як повідомляється на сайті Axiom Space, "будівництво першої в світі комерційної космічної станції триває", а інженери на заводі в Італії вже розпочали "зварювальні та механічні роботи для первинних конструкцій першого модуля станції Axiom".
- Модуль, що отримав назву Hab One, зрештою буде зібраний у Х'юстоні, штат Техас. Його запуск запланований на кінець 2025 року – якщо, звісно, все піде за планом.
- Компанія розглядає свою станцію як центр досліджень у галузі мікрогравітації, а також як місце для проведення часу на орбіті.