Фотографии, предоставленные бывшим астронавтом NASA Микаэлем Лопес-Аллегриа, участвовавшим в первой частной миссии астронавтов стартапа на МКС в апреле прошлого года, демонстрируют изготавливаемые на заводе в Италии массивные сегменты станции Axiom.
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На снимках видны огромные металлические кольца и цилиндрические сегменты, похоже, являющиеся частью стыковочного порта.
"Невероятно видеть фотографии Axiom Space Station. Hab One начинает принимать форму на [заводе] Thales Alenia в Италии!"
Thales Alenia Space – компания, в основном занимающаяся разработкой, поставкой, эксплуатацией и поддержкой спутниковых систем, которые помогают определять местонахождение, наблюдать за нашей планетой, оптимизировать использование ресурсов и прочее.
- Как сообщается на сайте Axiom Space, "строительство первой в мире коммерческой космической станции продолжается", а инженеры на заводе в Италии уже начали "сварочные и механические работы для первичных конструкций первого модуля станции Axiom".
- Модуль, получивший название Hab One, в конце концов будет собран в Хьюстоне, штат Техас. Его запуск намечен на конец 2025 года – если, конечно, все пойдет по плану.
- Компания рассматривает свою станцию как центр исследований в области микрогравитации, а также как место для времяпровождения на орбите.