Фотографии, предоставленные бывшим астронавтом NASA Микаэлем Лопес-Аллегриа, участвовавшим в первой частной миссии астронавтов стартапа на МКС в апреле прошлого года, демонстрируют изготавливаемые на заводе в Италии массивные сегменты станции Axiom.

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О чем рассказали нам изображения

На снимках видны огромные металлические кольца и цилиндрические сегменты, похоже, являющиеся частью стыковочного порта.

"Невероятно видеть фотографии Axiom Space Station. Hab One начинает принимать форму на [заводе] Thales Alenia в Италии!"

Thales Alenia Space – компания, в основном занимающаяся разработкой, поставкой, эксплуатацией и поддержкой спутниковых систем, которые помогают определять местонахождение, наблюдать за нашей планетой, оптимизировать использование ресурсов и прочее.