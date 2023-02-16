Найденная Уэббом галактика прожила чуть больше миллиарда лет после Большого взрыва. В космических масштабах это очень мало.

Интересно Космический телескоп Джеймса Уэбба заметил как далекая галактика пожирает своих соседей

Мертвая галактика

"Это замечательное открытие, – говорит астроном Мауро Джавалиско из Университета штата Массачусетс в Амхерсте, который не участвовал в новом исследовании. – Мы действительно хотим знать, когда созреют условия, чтобы сделать угасание широко распространенным явлением во Вселенной".

Это исследование показывает, что по крайней мере некоторые галактики угасали, когда Вселенная была еще очень молодой.

Впервые GS-9209 была замечена в начале 2000-х годов. В последние несколько лет наблюдения с помощью наземных телескопов определили ее как возможную гаснущую галактику, исходя из длины волн света, который она излучает. Но Земная атмосфера поглощает инфракрасные волны, которые могли бы подтвердить расстояние до галактики и то, что ее дни звездообразования остались позади. Потому невозможно было сказать точно.

Джеймс Уэбб приходит на помощь

Астрофизик Адам Карналл и его коллеги обратились за помощью к космическому телескопу Джеймса Уэбба (JWST).

Эта обсерватория очень чувствительна к инфракрасному свету и находится далеко за пределами земной атмосферы.

В то время как самые большие наземные телескопы могли бы увидеть GS-9209 в деталях после месяца наблюдений, "JWST может рассмотреть эту галактику через несколько часов".

Используя наблюдения JWST, Карналл и его коллеги обнаружили, что GS-9209 сформировала большинство своих звезд в течение 200-миллионного периода, начавшийся примерно через 600 миллионов лет после Большого Взрыва. За это космически короткое время она создала звезд массой в 40 миллиардов солнечных – примерно столько же, сколько имеет Млечный Путь.

Почему галактика умерла

Что же касается причины внезапной остановки звездообразующего процесса, то виновницей, похоже, является активно питающаяся черная дыра. Наблюдения обнаружили дополнительную пэмиссию инфракрасного света, связанную с быстрым закручиванием массы энергичного водорода, что является признаком аккреции черной дыры. Черная дыра, похоже, в миллиард раз превышает массу Солнца.

Чтобы достичь такой массы менее чем за миллиард лет после рождения Вселенной, черная дыра должна была "питаться" безумными темпами в начале своей жизни. По мере того как она поглощала все больше и больше материала, она собирала вокруг себя диск из раскаленного газа и пыли.