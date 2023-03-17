Дослідження базується на архівних даних, зібраних зондом Magellan, який досліджував Венеру близько 30 років тому. Ці дані виявили виверження гори Маат, найбільшого вулкану на Венері, кальдера якого, або басейн, за вісім місяців виросла з округлої форми площею близько 2,2 квадратних кілометра до неправильної форми площею понад 3,9 квадратних кілометра.

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Топографія та аерофотознімок досліджуваної ділянки на Венері / Фото University of Alaska Fairbanks

Кольором позначено висоти, виміряні відносно середнього радіуса планети за сітчастою магеллановою альтиметрією. Вісі X і Y - планетарна довгота і широта. Фонове зображення у відтінках сірого - це зображення ПС у східному напрямку Циклу 1. Чорний прямокутник позначає область, показану на рис. 2.

Незвична аномалія на Венері

Команда під керівництвом професора Роберта Херріка виявила, що процес зростання кальдери в розмірах подібний до тих, що спостерігаються на Землі. Коли магма, що підтримує краї басейну, вичерпується, стіни руйнуються, що призводить до зростання кальдери.

На додаток до змін у кальдері, Магеллан також виявив аномалію у вигляді області дещо зниженої гравітації безпосередньо над Маатом. Це, в поєднанні зі спостереженнями в мікрохвильовому діапазоні електромагнітних хвиль, вказувало на наявність свіжої лави.

"Вас тут ніхто не чекає"

Табличку з таким повідомленням можна було б сміло розмістити на орбіті Венери. Ця планета відома своєю густою і турбулентною атмосферою, яка нагрівається до екстремальних температур і містить сірчану кислоту, що робить її поверхню абсолютно непридатною для життя.

Однак сама планета все ще може бути "живою", попри відсутність рухомих тектонічних плит в її корі. Нагрівання її надр через повільний розпад радіоактивних елементів може бути причиною триваючої вулканічної активності.

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Чому це важливе відкриття

Виявлення активного вулкана на Венері є важливим, оскільки дає нове розуміння геологічних процесів на інших планетах, окрім нашої. Воно також порушує питання про потенційну придатність для життя інших планет з вулканічною активністю.

Хоча відкриття діючого вулкана було щасливим випадком, воно окреслює важливість продовження досліджень сусідніх планет, оскільки ми можемо дізнатися набагато більше про нашу Сонячну систему і всесвіт за її межами.