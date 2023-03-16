"Темна плазма" про яку мовиться не є темною в тому сенсі, як темна матерія або темна енергія; скоріше, вона холодніша і менш яскрава, ніж фонове сонячне випромінювання, і щільніша, ніж газ, що оточує його в сонячній атмосфері.

Читайте на сайті У березні слід очікувати три потужні магнітні бурі: коли вони будуть

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) передбачило, що 15 березня сонячне магнітне випромінювання може зачепити магнітне поле Землі, спричинивши геомагнітну бурю класу G1. Наслідки коронального викиду маси дійсно спостерігалися на Землі у вигляді полярних сяйв та помірної і короткочасної геомагнітної бурі класу G2. Ці частинки були спрямовані магнітним полем Землі до полюсів нашої планети.

Коронаграф зафіксував планету Меркурій, яка є яскравим об'єктом у нижній правій частині зображення, а також снігові точки і смуги, які представляють енергійні частинки, прискорені ударними хвилями в CME.



Корональний викид маси / Фото Solar and Heliospheric Observatory

Фізик Кіт Стронг, який досліджує Сонце та його погоду повідомив, що буря порушила радіосигнали поблизу полюсів Землі і може перешкоджати авіаперельотам поблизу цих регіонів. Хоча більшість таких штормів не спричиняють значних наслідків на Землі, особливо сильні сонячні бурі можуть завдати шкоди наземним технологіям.

Прогнозувалося, що геомагнітна буря створить помірні геомагнітні ефекти, коли викинуті Сонцем енергетичні частинки досягнуть Землі.



Карта показує вплив геомагнітної бурі 15 березня / Фото NOAA

Цікаво Над Північним полюсом Сонця раптово утворився вогняний вихор, і вчені не можуть цього пояснити

Магнітні бурі у березні 2023 року

Згідно з даними спостережень у березні людству залишилося витримати ще кілька подій різної сили:

19 березня – сильна магнітна буря.

21 та 22 березня буря середньої потужності.

26 та 27 березня землю накриє сильна буря.

Магнітні бурі на Землі можуть мати наслідки у вигляді перебої в електромережах, перешкод у роботі супутників і зв'язку і навіть опромінення, але найчастішим їх проявом є полярні сяйва, які можна спостерігати у різних регіонах землі наближених до полюсів.