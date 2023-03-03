Традиційно нагадуємо, що такі прогнози завжди є приблизними. Річ у тім, що сонячні спалахи, які й провокують магнітні бурі, дуже важко спрогнозувати. Для цього вчені використовують цілий ряд показників сонячної активності, однак нерідко те чи інше збурення на Сонці є сюрпризом. Таким чином не можна виключати, що в прогнозований період станеться подія, яку вчені не анонсували.

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Магнітні бурі у березні 2023 року

Згідно з даними спостережень, 3 і 4 березня будуть спокійними.

5 березня активність почне рости, тому слід очікувати магнітну бурю середньої сили, яка переросте у сильну наступного дня, 6 березня, а потім знову повернеться до середніх показників 7 березня.

а потім знову повернеться до середніх показників 7 березня. Наступний сплеск слід очікувати 15 числа – магнітна буря середньої сили.

19 березня – сильна магнітна буря . Два наступні дні бурі середньої потужності.

. Два наступні дні бурі середньої потужності. Третя сильна буря накриє планету 26 та 27 березня.

Чого чекати

Магнітні бурі на Землі можуть мати низку наслідків, зокрема:

Перебої в електромережах. Бурі можуть призводити до відключень та інших перебоїв в електропостачанні. У важких випадках цілі електромережі можуть бути виведені з ладу, що призводить до широкомасштабних відключень.

Бурі можуть призводити до відключень та інших перебоїв в електропостачанні. У важких випадках цілі електромережі можуть бути виведені з ладу, що призводить до широкомасштабних відключень. Перебої в роботі супутників і зв'язку. Магнітні бурі можуть перешкоджати роботі супутників і порушувати роботу систем зв'язку, включаючи радіо, телебачення і GPS.

Магнітні бурі можуть перешкоджати роботі супутників і порушувати роботу систем зв'язку, включаючи радіо, телебачення і GPS. Полярне сяйво. Зазвичай вони спостерігаються у північних регіонах планети, але нещодавно сильна магнітна буря спричинила їх у незвичних широтах. Цілком можливо, що ситуація повториться.

Зазвичай вони спостерігаються у північних регіонах планети, але нещодавно сильна магнітна буря спричинила їх у незвичних широтах. Цілком можливо, що ситуація повториться. Радіаційне опромінення. Магнітні бурі можуть підвищити рівень радіації в атмосфері Землі, створюючи ризик для астронавтів. Однак людям на планеті хвилюватись не варто – нас захищає магнітне поле та озоновий шар.

Загалом, наслідки магнітної бурі можуть варіюватися залежно від її сили, а також технологій та інфраструктури.